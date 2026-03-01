माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का युवक-युवती परिचय सम्मेलन कल

अध्यक्ष अशोक कुमार सोनी ने बताया कि परिचय सम्मेलन सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ होगा। 11.30 बजे अतिथियों का सम्मान एवं स्मारिका विमोचन होगा। दोपहर 12 बजे परिचय सम्मेलन प्रारंभ होगा। परिचय सम्मेलन में आने वाले युवक-युवती मंच पर आकर अपना परिचय देंगे। अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए यहां आकर उनका विवरण दे सकते हैं।