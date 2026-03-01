27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का युवक-युवती परिचय सम्मेलन कल

माहौरक्षत्रिय स्वर्णकार समाज धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से माहौरक्षत्रिय स्वर्णकार समाज का युवक-युवती परिचय सम्मेलन 29 मार्च को बसंत विहार ​िस्थत स्वर्णकार धर्मशाला परिसर में आयोजित किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Abhishek Gupta

Mar 27, 2026

kota patrika photo

नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश बिरला का स्वागत करते माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के पदा​धिकारी।

Kota News: माहौरक्षत्रिय स्वर्णकार समाज धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से माहौरक्षत्रिय स्वर्णकार समाज का युवक-युवती परिचय सम्मेलन 29 मार्च को बसंत विहार ​िस्थत स्वर्णकार धर्मशाला परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसके पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को समाजबंधुओं की उपस्थिति में नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश बिरला ने किया।

अध्यक्ष अशोक कुमार सोनी ने बताया कि परिचय सम्मेलन सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ होगा। 11.30 बजे अतिथियों का सम्मान एवं स्मारिका विमोचन होगा। दोपहर 12 बजे परिचय सम्मेलन प्रारंभ होगा। परिचय सम्मेलन में आने वाले युवक-युवती मंच पर आकर अपना परिचय देंगे। अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए यहां आकर उनका विवरण दे सकते हैं।

महामंत्री ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि परिचय के पश्चात कुण्डली मिलान के लिए पंडित की व्यवस्था की गई है। विवाह योग्य युवक-युवतियों की स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी। उपाध्यक्ष बाबूलाल सोनी एवं योगेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इस अवसर पर कोषाध्यक्ष बृजेन्द्र कुमार सोनी, सहमंत्री मनमोहन सोनी, श्याम सुन्दर सोनी, कार्यकारिणी सदस्य जुगल किशोर सोनी, बच्चू सिंह सोनी, हरि सिंह सोनी, सुनील कुमार सोनी, सतपाल सोनी, ललित किशोर सोनी, मनीष सोनी एवं समस्त समाज बंधु मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 07:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का युवक-युवती परिचय सम्मेलन कल

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रील्स की लत पर करारा प्रहार: “रिल का फील” नाट्य मंचन

patrika photo
कोटा

Kota News: दरा की पुलिया पर फिर मातम : ट्रक में घुसी बाइक, पिता की मौत, बेटा घायल

कोटा

Kota: दरा घाटी में जाम से मिलेगी जल्द राहत, रेलवे लाइन के नीचे बन रहा नया अंडरपास

कोटा

Kota Fire: कोटा जिले में खड़ी गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, करीब 200 बीघा फसल जलकर राख

Kota Fire
कोटा

Kota News : देवरानी ने रची साजिश: परिचित से मिलकर जेठानी के घर करवाई लाखों की चोरी, ऐसे हुआ खुलासा

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.