Kota News: दरा की पुलिया पर फिर मातम : ट्रक में घुसी बाइक, पिता की मौत, बेटा घायल

जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उस समय हुआ, जब मोहनलाल लोधा अपने पुत्र हरिओम लोधा के साथ ढोलिया माताजी के दर्शन करने बाइक से जा रहे थे। जैसे ही वे रेलवे स्टील ब्रिज के आगे स्थित संकरी और घुमावदार पुलिया के पास पहुंचे, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।