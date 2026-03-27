Kota News : देवरानी ने रची साजिश: परिचित से मिलकर जेठानी के घर करवाई लाखों की चोरी, ऐसे हुआ खुलासा

घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध युवक बिना नम्बर की मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनकर घर में प्रवेश करता और बाहर निकलता दिखाई दिया। आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए पूरे रास्ते हेलमेट नहीं उतारा और चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। पुलिस ने नयाखेड़ा, नांता, धनेश्वर, डाबी, बिजौलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ तक के मार्गों की जांच की।