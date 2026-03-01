रील्स की लत पर करारा प्रहार: “रिल का फील” नाट्य मंचन

Kota News: वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया और रील्स के बढ़ते आकर्षण ने युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस गंभीर समस्या और इसके दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब एवं कोटा ड्रामा ऑफ स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में दादाबाड़ी क्षेत्र में एक प्रभावशाली नाटक 'रिल का फील' का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने युवाओं को सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से निकलकर वास्तविक जीवन और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का कड़ा संदेश दिया।