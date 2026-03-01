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रील्स की लत पर करारा प्रहार: “रिल का फील” नाट्य मंचन

अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब एवं कोटा ड्रामा ऑफ स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में दादाबाड़ी क्षेत्र में एक प्रभावशाली नाटक 'रिल का फील' का मंचन किया गया।

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कोटा

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Abhishek Gupta

Mar 27, 2026

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रिल का फील नाटक का मंचन करते कलाकार।

Kota News: वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया और रील्स के बढ़ते आकर्षण ने युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस गंभीर समस्या और इसके दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब एवं कोटा ड्रामा ऑफ स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में दादाबाड़ी क्षेत्र में एक प्रभावशाली नाटक 'रिल का फील' का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने युवाओं को सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से निकलकर वास्तविक जीवन और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का कड़ा संदेश दिया।

​कार्यक्रम के दौरान कोटा ड्रामा ऑफ स्कूल के डायरेक्टर विवेक शर्मा ने कहा कि आज का युवा वर्ग रील्स बनाने और देखने में अपना कीमती समय इस कदर व्यर्थ कर रहा है कि इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव उनकी शिक्षा, मानसिक एकाग्रता और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

नाटक के दृश्यों में बड़ी ही सजीवता से दिखाया गया कि किस प्रकार रील्स की लत विद्यार्थियों को उनके करियर के पथ से भटका रही है और वे मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। यह प्रस्तुति इतनी मर्मस्पर्शी रही कि इसने वहां मौजूद दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया।

​अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब के संरक्षक संजय गोयल, भंवर लाल अग्रवाल एवं जितेंद्र गोयल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को तकनीक का उपयोग अपनी प्रगति के लिए करना चाहिए। समय प्रबंधन ही सफलता की एकमात्र कुंजी है।

क्लब के अध्यक्ष आशु गुप्ता एवं सचिव दीपांशु अग्रवाल ने बताया कि नाटक में क्लब के सदस्यों ने ही विभिन्न पात्रों को जीवंत कर इस संदेश को जन-जन तक पहुंचाया। ​इस अवसर पर नाटक में आशु गुप्ता, सुरेंद्र गोयल, लक्ष्मी गोयल, एडवोकेट धर्मेंद्र अग्रवाल, हेमलता अग्रवाल, गौरव बंसल, धर्मेंद्र अग्रवाल, सीमा बंसल, इशिता बंसल, इशांक गुप्ता और पीयूष अग्रवाल ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से जागरूकता की अलख जगाई।

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Published on:

27 Mar 2026 07:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / रील्स की लत पर करारा प्रहार: “रिल का फील” नाट्य मंचन

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