JEE Advanced Result 2026: शुभम कुमार बने AIR-1, टॉप-10 में 6 स्टूडेंट्स कोटा कोचिंग से, बन गया नया रिकॉर्ड

जेईई एडवांस्ड 2026 की फाइनल आंसर की में किसी भी प्रश्न को बोनस अंक नहीं दिया था। केवल फिजिक्स के एक प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही पाए थे। जबकि केमिस्ट्री और गणित के पेपर कोई भी त्रुटि नहीं थी। AIR-1 शुभम कुमार मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले हैं। उन्होंने 11वीं के बाद कोटा में पढ़ाई शुरू की और डेढ़ साल की कड़ी मेहनत ये यह सफलता हासिल की। उनके पिता व्यवसायी हैं और माता गृहिणी हैं। वहीं AIR-2 कबीर छिल्लर के पिता भी आईआईटी ग्रेजुएट हैं और मां शिक्षिका हैं। उनका लक्ष्य आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना और आगे एमआईटी जैसे संस्थानों में रिसर्च करना है।