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सोनार दुर्ग: जैन मंदिरों में भक्ति और स्थापत्य का अद्भुत संगम

राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में स्थित जैसलमेर का सोनार दुर्ग केवल किले का नाम नहीं, बल्कि स्थापत्य और भक्ति का जीवंत संगम है। यहां स्थित जैन मंदिरों में आठ तीर्थंकरों की मूर्तियों के दर्शन और पूजा-अर्चना का अनूठा अनुभव मिलता है।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Mar 29, 2026

राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में स्थित जैसलमेर का सोनार दुर्ग केवल किले का नाम नहीं, बल्कि स्थापत्य और भक्ति का जीवंत संगम है। यहां स्थित जैन मंदिरों में आठ तीर्थंकरों की मूर्तियों के दर्शन और पूजा-अर्चना का अनूठा अनुभव मिलता है। प्रतिदिन 6666 प्रतिमाओं की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना पूरे परिसर को श्रद्धा और भक्ति के प्रकाश से भर देती है। मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ के अलावा संभवनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, चंद्रप्रभ स्वामी, आदिनाथ, सीमंधर स्वामी और महावीर स्वामी के मंदिर यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। हर मंदिर अपने बारीक नक्काशीदार तोरण, मूर्तियों की भाव-भंगिमा और नृत्य-वाद्य शैली के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।

मंदिरों की शोभा सिर्फ भव्यता तक सीमित नहीं है। संभवनाथ मंदिर के भूमिगत कक्ष में हजारों प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथ और धार्मिक सामग्री सुरक्षित हैं। बेल-बूटों की सूक्ष्म तक्षण कला, हाथी, घोड़े और सिंह की आकृतियाँ, और ऐतिहासिक तोरण यहाँ की कलात्मक विरासत को और समृद्ध बनाते हैं। सोनार दुर्ग के मंदिर केवल दर्शनीय नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह स्थान श्रद्धालुओं को आस्था और शांति का अनुभव कराता है। यहाँ आने वाले लोग न केवल धार्मिक अनुभव लेते हैं, बल्कि भारतीय शिल्पकला और स्थापत्य कला की बारीकियों को भी करीब से महसूस कर पाते हैं। हर कदम पर इतिहास की गूंज, हर मूर्ति में भक्तिभाव और हर द्वार पर कलात्मक नक्काशी — यही है सोनार दुर्ग का अनूठा सौंदर्य, जो समय की परतों में भी अपनी चमक बनाए हुए है।

एक्सपर्ट व्यू: कलात्मकता व आध्यात्मिकता का अनूठा संगम

जैन समाज के प्रवक्ता पवन कुमार जैन का कहना है कि दुर्ग का मूल जिनालय 23वें तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ को समर्पित है। इसकी प्रतिष्ठा संवत 1473 में हुई थी।वि.सं. 02 की बालू मिट्टी से बनी यह प्रतिमा मोतियों के लेप से सजी है और इसे लौद्रवा से लाया गया था। वर्तमान में दुर्ग में 6,600 से अधिक जिन प्रतिमाएं और 871 वर्ष पुराने दादा जिनदत्त सूरि महाराज के वस्त्र श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। कुछ समय पूर्व ही भव्य चादर महोत्सव में गच्छाधिपति आचार्य जिन मणिप्रभ सूरि,आचार्य जिन मनोज्ञसूरि के सानिध्य,सैकड़ों साधु-साध्वी भगवंतों एवं हजारों गुरु भक्तों द्वारा इन वस्त्रों की आराधना की गई है।

प्रत्येक जिनालय उस समय के श्रावकों की गहरी श्रद्धा और धार्मिक भावना को दर्शाता है। सोनार दुर्ग के अतिरिक्त लौद्रवा, अमरसागर, देवीकोट, ब्रह्मसर और पोकरण में स्थित जैन मंदिर भी स्थापत्य और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सोनार दुर्ग केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारी आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हर प्रतिमा, हर नक्काशी और हर तोरण उस समय के भक्तों की गहन भक्ति का साक्ष्य है।सोनार दुर्ग के जैन मंदिर आज भी अपने अद्वितीय स्थापत्य, नक्काशी और धार्मिक परंपरा के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। यह स्थल न केवल आध्यात्मिक अनुभव देता है, बल्कि भारतीय शिल्पकला की समृद्धि और ऐतिहासिक धरोहर की जीवंत झलक पेश करता है।

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Published on:

29 Mar 2026 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सोनार दुर्ग: जैन मंदिरों में भक्ति और स्थापत्य का अद्भुत संगम

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