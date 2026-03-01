सोनार दुर्ग: जैन मंदिरों में भक्ति और स्थापत्य का अद्भुत संगम

मंदिरों की शोभा सिर्फ भव्यता तक सीमित नहीं है। संभवनाथ मंदिर के भूमिगत कक्ष में हजारों प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथ और धार्मिक सामग्री सुरक्षित हैं। बेल-बूटों की सूक्ष्म तक्षण कला, हाथी, घोड़े और सिंह की आकृतियाँ, और ऐतिहासिक तोरण यहाँ की कलात्मक विरासत को और समृद्ध बनाते हैं। सोनार दुर्ग के मंदिर केवल दर्शनीय नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह स्थान श्रद्धालुओं को आस्था और शांति का अनुभव कराता है। यहाँ आने वाले लोग न केवल धार्मिक अनुभव लेते हैं, बल्कि भारतीय शिल्पकला और स्थापत्य कला की बारीकियों को भी करीब से महसूस कर पाते हैं। हर कदम पर इतिहास की गूंज, हर मूर्ति में भक्तिभाव और हर द्वार पर कलात्मक नक्काशी — यही है सोनार दुर्ग का अनूठा सौंदर्य, जो समय की परतों में भी अपनी चमक बनाए हुए है।