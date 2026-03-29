संडे बोल: आज का सवाल – जैसलमेर मुख्यालय स्थित जवाहिर चिकित्सालय में क्या सभी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं?

यह परियोजना डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत संचालित हो रही है। इसके अंतर्गत आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के जरिए शहर का सटीक मानचित्र तैयार किया जाएगा। ड्रोन इमेज भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से तैयार की गई है, जिसके आधार पर शहर की करीब 20 हजार संपत्तियों का डिजिटल मानचित्र तैयार होगा। सर्वे कार्य के लिए नगर परिषद ने 11 टीमों का गठन किया है, जो चरणबद्ध तरीके से पूरे शहर में काम करेंगी। प्रत्येक टीम घर-घर जाकर संपत्ति से संबंधित जानकारी एकत्र करेगी। इसके साथ ही हर संपत्ति का डीजीपीएस रोवर के माध्यम से सर्वे कर सत्यापन किया जाएगा, जिससे डेटा की सटीकता सुनिश्चित हो सके।