पोकरण : एनएच पर हादसों का खतरा… टोल वसूली में अव्वल, सुधार में फिसड्डी

रामदेवरा से पोकरण के बीच सड़क कई जगहों से टूटी हुई है। क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करने के लिए कुछ जगहों पर किया गया पेचवर्क भी 5-6 इंच का किया गया है। जिससे यहां बिना किसी नियम का गति अवरोधक बन गया है। तेज गति से आने वाले वाहनों को यहां उबड़-खाबड़ सड़क दिखाई नहीं दे पाती है और हादसे का भय बना रहता है। रात में पर्याप्त रोशनी के अभाव में किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गोमट गांव के पास एक पुलिया बना हुआ है। इस पुलिए के बीच पूर्व में सड़क धंस गई थी। जिसे ठीक करने के दौरान भी पेचवर्क को ऊंचा कर दिया गया। साथ ही अब सड़क भी कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में हाई-वे से गुजरने वाले वाहन चालकों को दूर से ऊंची-नीची सड़क दिखाई नहीं दे पाती है और सड़क के लेवल का सही अंदाजा नहीं हो पाता है। ऐसे में किसी वाहन के अनियंत्रित हो जाने और पुलिए से नीचे गिरने से किसी हादसे की आशंका बनी हुई है।