जैसलमेर में करण जौहर ने थिएटर बुक कर देखी धुरंधर -2

फिल्म ‘धुरंधर-2’ को लेकर करण जौहर ने खुलकर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने इसके निर्देशक आदित्य धर की सराहना करते हुए लिखा कि यह फिल्म मुख्यधारा सिनेमा के स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाती है और एक नया मानक स्थापित करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी। मुख्य अभिनेता रणवीरसिंह के अभिनय की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। जौहर ने लिखा कि रणवीर का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनके भावनात्मक दृश्य, अभिव्यक्ति और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली कलाकार के रूप में स्थापित किया है।