गड़ीसर क्षेत्र में युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच जारी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार धर्मपाल पिछले तीन-चार महीनों से जैसलमेर शहर के एक होटल में कार्यरत था। रोजगार की तलाश में वह गांव से शहर आया था। उसका भाई भी जैसलमेर में ही एक दुकान पर मजदूरी करता है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण आत्महत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका। पुलिस ने मृतक के मोबाइल के माध्यम से इमरजेंसी संपर्क नंबरों पर कॉल कर परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां शोकपूर्ण माहौल बन गया और परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि इसके पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।