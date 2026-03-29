बच्चों की प्रतिभा को पहचानें और उनका समर्थन करें: इशान्या

इशान्या : आज के युवाओं से ज्यादा मैं उनके माता-पिता से कहना चाहूंगी कि, वे अपने बच्चों के हुनर को पहचानें और उनका समर्थन करें। आज की दुनिया क्रिएटिव वल्र्ड बन चुकी है। बच्चों का रुझान जिस क्षेत्र में है, उसमें उन्हें आगे बढ़ाएं। मैं खुशकिस्मत हूं कि, मुझे मेरी माता, बहन और मामा (सुशील व्यास) का बहुत सहयोग मिला। माहेश्वरी समाज के बहुत लोग फिल्म व मॉडङ्क्षलग लाइन में नहीं हैं, लेकिन परिवार के सपोर्ट से मुझे आगे बढऩे में भरपूर सहायता मिली और आज मैं अपने काम को बहुत इंजॉय कर रही हूं।