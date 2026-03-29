रफ्तार की मार में जीवन हार रहा मरुस्थल का जहाज, संकट में पर्यटन की पहचान

मरुस्थल का जहाज कहलाने वाला ऊंट अब विकास की तेज रफ्तार में फंसकर काल के ग्रास में समा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में हाईवे और रेलवे ट्रैक पार करते समय ऊंटों के हादसों में मारे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पारंपरिक चराई मार्ग सिमटने से ऊंट गांवों से निकलकर सड़कों और पटरियों तक पहुंच रहे हैं, जहां तेज रफ्तार वाहन और ट्रेनें इनके लिए घातक साबित हो रही हैं। गौरतलब है कि मार्च 2026 में श्रीभादरिया-लाठी रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे ने स्थिति की गंभीरता उजागर कर दी। यहां ट्रेन की चपेट में आने से छह ऊंटों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन को ट्रैक पर रोकना पड़ा। जैसलमेर में सबसे अधिक ऊंट होने के बावजूद हादसों की घटनाएं भी यहां अधिक सामने आ रही हैं।