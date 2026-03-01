6 महीनों में 2.40 लाख यात्रियों की आवाजाही के बावजूद जैसलमेर से अब अक्टूबर तक हवाई सेवाएं ठप

पर्यटननगरी के तौर पर मशहूर सीमावर्ती जैसलमेर के आलीशान सिविल एयरपोर्ट पर एक बार फिर वीरानी छा गई है। पिछले अक्टूबर माह से गत 28 तारीख तक करीब 6 महीनों में 2.40 लाख यात्रियों की आवाजाही के बावजूद अब आगामी 6 महीनों तक यहां से कोई भी नियमित हवाई सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। समर शेड्यूल में जैसलमेर को पूरी तरह से बाहर रखा गया है, जिससे पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में चिंता गहराने लगी है। गत सर्दियों के सीजन में जैसलमेर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों ने यहां की हवाई सेवाओं का भरपूर उपयोग किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस रूट पर हवाई यात्रा की मांग मजबूत है। इसके बावजूद एयरलाइंस कंपनियों ने समर सीजन के लिए जैसलमेर को प्राथमिकता नहीं दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से भी जैसलमेर में हवाई सेवाएं हर साल केवल सर्दियों में पर्यटन सीजन तक सीमित रहने को लेकर भी सवाल नहीं किए जा रहे हैं। इससे भी जैसलमेर के पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों में निराशा की स्थिति है।