पोकरण – सीवरेज बन रही परेशानी, टूटी सड़कों से आवाजाही मुश्किल

तिरुपतिनगर में कस्बे की घनी आबादी निवास करती है। इस मार्ग को तोडऩे के बाद कुछ कंकरीट डालकर छोड़ दी गई है। इस कंकरीट व रेत में आए दिन वाहन फंस रहे हैं। जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही आवागमन भी मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार जोधपुर रोड पर जहां कार्य चल रहा है, वहां पर पूरी सड़क को मिट्टी से भर दिया गया है। जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता।