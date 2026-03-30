Kota Development News: कोटा के गांवों की बदलेगी सूरत, 17 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री नागर ने कहा कि जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा धर्म जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सांगोद क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और लोगों को इन सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खेतों के रास्तों से लेकर गांवों की इंटरलॉकिंग सड़कों तक सभी कार्य गुणवत्ता और तय समय में पूरे किए जाएंगे। साथ ही विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी।