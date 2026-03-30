Rajasthan: राजस्थान की 1 लाख 22 हजार महिलाओं को तोहफा, CM भजनलाल शर्मा ने खातों में डाले इतने रुपए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से ही सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से 19 मार्च से 15 मई तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इस पहल में भाग लेते हुए गांवों के विकास को लेकर सुझाव दें और अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।