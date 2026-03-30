Rajasthan Weather: 10 साल में तीसरी बार टूटा रिकॉर्ड, जानें क्यों राजस्थान में मार्च 2026 रहा ठंडा?

Mausam Update: होली की शुरुआत के साथ एक मार्च को इस सीजन में पहली बार पारा 35 डिग्री तक पहुंचा और उसके बाद लगातार पारे में बढ़त के साथ पहले सप्ताह में ही 38 डिग्री को पार कर गया। फरवरी के शीतल दिन के लुत्फ उठा रही जनता का सीधा मार्च की गर्मी से मुकाबला हुआ। लगा था कि इस साल मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी और पहले पखवाड़े तेज गर्मी भी पड़ी।