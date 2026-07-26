कवि डॉ. अनिल जिला प्रभारी नियुक्त

पिड़ावा. नगर के कवि डॉ. अनिल जैन को उनकी साहित्यिक गतिविधियों एवं लेखन के लिए मार्तण्ड फाउंडेशन की संस्थापक, निदेशक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ कनक लता जैन ने जिला प्रभारी नियुक्त किया है। मार्तण्ड फाउंडेशन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्था है। संस्था के देशभर में लाखों पाठक एवं सदस्य है जो हिंदी को बढ़ावा देने और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर काम करते है। उन्हें पूर्व में साहित्यिक गतिविधियों के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। साथ ही इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है।