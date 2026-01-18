Protest : पांच घंटे सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, बारां-झालावाड़ हाईवे जाम

बपावरकलां में बिजली के पोल पर चढकऱ काम करते समय करंट से झुलसे संविदाकर्मी की मौत के बाद शनिवार को परिजन एवं ग्रामीणों ने मुआवजे व नौकरी की मांग को लेकर सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर शनिवार को शव रखकर प्रदर्शन किया। इस बीच परिजन एवं ग्रामीणों ने शव को सडक़ पर रखकर बारां-झालावाड़ हाइवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की समझाईश व परिजनों की मांगों पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ। करीब पांच घंटे तक पूरा घटनाक्रम चला।