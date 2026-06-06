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कोटा मंडी भाव : सोयाबीन, चना मंदा, सरसों तेज

मंडी में लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 16,000 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेलों के भाव में मामूली गिरावट रही।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 06, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान सोयाबीन में 200 रुपए तथा चना में 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सरसों के भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 16,000 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेलों के भाव में मामूली गिरावट रही।

कृषि उपज के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2300 - 2400
गेहूं एवरेज टुकड़ी2400 - 2525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2520 - 2575
धान सुगंधा2800 - 3201
धान (1509)3400 - 3650
धान (1847)3200 - 3601
धान (1718-1885)3800 - 4000
धान (पूसा-1)3000 - 3800
धान (1401-1886)3600 - 3850
धान दागी1500 - 3000
सोयाबीन6000 - 6500
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6600 - 6681
सरसों7000 - 7930
अलसी8000 - 9050
ज्वार शंकर1700 - 2300
ज्वार सफेद2800 - 5000
बाजरा1800 - 2050
मक्का लाल1700 - 1900
मक्का सफेद1600 - 2200
जौ नया2100 - 2450
तिल्ली7000 - 8500
मैथी नई5800 - 6600
धनिया बादामी11000 - 11400
धनिया ईगल11500 - 12000
धनिया रंगदार13000 - 14500
मूंग6000 - 7400
उड़द4500 - 6800
चना5200 - 5520
चना मौसमी नया5100 - 5500
चना पेप्सी5100 - 5701
चना डंकी पुराना4000 - 4600
चना काबुली5500 - 7000

खाद्य तेल के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/तेलभाव (रुपए)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2640
चंबल2600
सदाबहार2470
लोकल रिफाइंड2380
दीप ज्योति2490
सरसों स्वास्तिक2790
अलसी तेल2550

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
ट्रक3250
कोटा स्वास्तिक2825
सोना सिक्का3200
कटारिया गोल्ड2840

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
स्कूटर2100
अशोका2100

चीनी के भाव 4,350 से 4,400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी के भाव (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल एवं दालों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
बासमती चावल8500 - 9500
मूंग दाल9000 - 9500
मोगर10000 - 10500
चना दाल6600 - 6800
तुअर दाल10000 - 13000

कोटा सर्राफा भाव : चांदी व सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 6,000 रुपए घटकर 2,45,000 रुपए प्रति किलो रह गए। वहीं जेवराती सोने के भाव 1,000 रुपए की गिरावट के साथ 1,49,600 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोने के भाव 1,50,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)159800
गोल्ड 22 कैरेट138704
गोल्ड 20 कैरेट130261
गोल्ड 18 कैरेट119840
गोल्ड 14 कैरेट105493

भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Published on:

06 Jun 2026 08:10 pm

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