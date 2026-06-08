कोटा मंडी भाव : सोयाबीन तेज, खाद्य तेलों में स्थिरता

File Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। सोयाबीन के भाव में 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4400 से 16000 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16000 से 17500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।
|जिंस
|भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2300 - 2400
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2400 - 2525
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2520 - 2601
|धान सुगंधा
|2800 - 3201
|धान (1509)
|3400 - 3650
|धान (1847)
|3200 - 3601
|धान (1718-1885)
|3800 - 4000
|धान (पूसा-1)
|3000 - 3800
|धान (1401-1886)
|3600 - 3850
|धान दागी
|1500 - 3000
|सोयाबीन
|6000 - 6650
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6650 - 6871
|सरसों
|7000 - 7930
|अलसी
|8000 - 9050
|ज्वार शंकर
|1700 - 2300
|ज्वार सफेद
|2800 - 5000
|बाजरा
|1800 - 2050
|मक्का लाल
|1700 - 1900
|मक्का सफेद
|1600 - 2200
|जौ नया
|2100 - 2450
|तिल्ली
|7000 - 8500
|मैथी नई
|5800 - 6600
|धनिया बादामी
|11000 - 11400
|धनिया ईगल
|11500 - 12000
|धनिया रंगदार
|13000 - 14500
|मूंग
|6000 - 7400
|उड़द
|4500 - 6800
|चना
|5200 - 5520
|चना मौसमी नया
|5100 - 5500
|चना पेप्सी
|5100 - 5701
|चना डंकी पुराना
|4000 - 4600
|चना काबुली
|5500 - 7000
|लहसुन
|4400 - 16000
|ऊटी लहसुन
|16000 - 17500
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2640
|चंबल
|2600
|सदाबहार
|2470
|लोकल रिफाइंड
|2380
|दीप ज्योति
|2490
|सरसों स्वास्तिक
|2790
|अलसी तेल
|2550
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|ट्रक
|3250
|कोटा स्वास्तिक
|2825
|सोना सिक्का
|3200
|कटारिया गोल्ड
|2840
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|स्कूटर
|2100
|अशोका
|2100
चीनी के भाव 4350 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|जिंस
|भाव
|बासमती चावल
|8500 - 9500
|मूंग दाल
|9000 - 9500
|मोगर
|10000 - 10500
|चना दाल
|6600 - 6800
|तुअर दाल
|10000 - 13000
कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 500 रुपए प्रति किलो घटकर 2,44,500 रुपए प्रति किलो रहे। वहीं जेवराती सोना 200 रुपए गिरकर 1,49,300 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|धातु
|भाव
|चांदी
|2,44,500 रुपए प्रति किलो
|जेवराती सोना
|1,49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम
|शुद्ध सोना
|1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम
|कैरेट
|भाव
|गोल्ड 24 कैरेट (99.5)
|1,48,900
|गोल्ड 22 कैरेट
|1,37,870
|गोल्ड 20 कैरेट
|1,29,478
|गोल्ड 18 कैरेट
|1,19,120
|गोल्ड 14 कैरेट
|1,04,859
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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