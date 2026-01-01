तीन मंजिला भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति का इंतजार

ये निर्माण टूटेंगेनए जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए वर्तमान में बने चिकित्सकों के आवास, मोर्चरी, पशु चिकित्सालय भवन तथा धर्मशाला को तोड़ा जाएगा। चिकित्सा प्रभारी प्रमोद कुमार सनेही ने बताया कि प्रस्तावित नक्शे में जहां चिकित्सक एवं नर्सिंग क्वार्टर बने हुए हैं, वहीं से अस्पताल का मुख्य मार्ग दर्शाया गया है। ऐसे में इन भवनों को तोड़ने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।चिकित्सालय में होंगे 33 डॉक्टर, 55 नर्सिंग स्टाफरामगंजमंडी जिला चिकित्सालय में कुल 33 चिकित्सक बैठेंगे और 55 नर्सिंग स्टाफ कार्यरत रहेगा। सभी 33 चिकित्सकों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे। वर्तमान भवन में संचालित अस्पताल में चिकित्सकों के बैठने के लिए कमरों की कोई परेशानी नहीं है, इसलिए फिलहाल उसी भवन में आंतरिक बदलाव कर कक्ष तैयार किए जा सकते हैं।नक्शा तैयार