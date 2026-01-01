तीन मंजिला भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति का इंतजार

रामगंजमंडी. रामगंजमंडी में जिला चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण का मसौदा सड़क विकास निगम द्वारा तैयार कर लिया गया है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से फिलहाल यह मामला अधर झूल में है। जिला अस्पताल के भवन का निर्माण वर्तमान चिकित्सा परिसर में किया जाएगा। प्रस्तावित भवन ग्राउंड फ्लोर के बाद तीन मंजिला होगा। जिस पर कुल 63 करोड़ 60 लाख की लागत आएगी। भवन निर्माण कार्य की निविदा संबंधित कार्य को सड़क विकास निगम द्वारा तैयार किया हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को इस मामले में सड़क विकास निगम द्वारा पत्र भेजकर वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग रखी है। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के दो वर्ष की अवधि में निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य निगम ने निर्धारित किया है।ऐसे होगा निर्माण
प्रस्तावित नक्शे के अनुसार, ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम, लैब तथा रेडियोलॉजी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। प्रथम मंजिल पर ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक और आईसीयू सहित अतिरिक्त वार्ड बनाए जाएंगे। द्वितीय मंजिल पर आईसीयू, शिशु वार्ड एवं जनरल वार्ड की सुविधा रहेगी। वहीं तृतीय मंजिल पर कॉटेज वार्ड एवं मीटिंग हॉल का निर्माण प्रस्तावित है।
ये निर्माण टूटेंगेनए जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए वर्तमान में बने चिकित्सकों के आवास, मोर्चरी, पशु चिकित्सालय भवन तथा धर्मशाला को तोड़ा जाएगा। चिकित्सा प्रभारी प्रमोद कुमार सनेही ने बताया कि प्रस्तावित नक्शे में जहां चिकित्सक एवं नर्सिंग क्वार्टर बने हुए हैं, वहीं से अस्पताल का मुख्य मार्ग दर्शाया गया है। ऐसे में इन भवनों को तोड़ने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।चिकित्सालय में होंगे 33 डॉक्टर, 55 नर्सिंग स्टाफरामगंजमंडी जिला चिकित्सालय में कुल 33 चिकित्सक बैठेंगे और 55 नर्सिंग स्टाफ कार्यरत रहेगा। सभी 33 चिकित्सकों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे। वर्तमान भवन में संचालित अस्पताल में चिकित्सकों के बैठने के लिए कमरों की कोई परेशानी नहीं है, इसलिए फिलहाल उसी भवन में आंतरिक बदलाव कर कक्ष तैयार किए जा सकते हैं।नक्शा तैयार
जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण का नक्शा तैयार कर लिया गया है। निर्माण कार्य सड़क विकास निगम के माध्यम से करवाया जाएगा। निगम के अधिशासी अभियंता राजकुमार राजोरिया ने बताया कि जिला चिकित्सालय के लिए 63 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति मिलने पर निविदा प्रक्रिया का कार्य भी शुरू दिया गया है। लेकिन वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं मिली है। इस मामले मे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
