Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व धनिया तेज, लहसुन मंदा

भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपए, सोयाबीन में 100 रुपए तथा धनिया में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। वहीं लहसुन की आवक लगभग 13 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी रही। किराना बाजार में स्थिरता का माहौल रहा, जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
|जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2300 – 2400
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2400 – 2525
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2520 – 2631
|धान सुगंधा
|2800 – 3201
|धान (1509)
|3400 – 3650
|धान (1847)
|3200 – 3601
|धान (1718-1885)
|3800 – 4000
|धान (पूसा-1)
|3000 – 3800
|धान (1401-1886)
|3600 – 3850
|धान दागी
|1500 – 3000
|सोयाबीन
|6000 – 6850
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6850 – 7671
|सरसों
|7200 – 7800
|अलसी
|8000 – 9050
|ज्वार शंकर
|1700 – 2300
|ज्वार सफेद
|2800 – 5000
|बाजरा
|1800 – 2050
|मक्का लाल
|1700 – 1900
|मक्का सफेद
|1600 – 2200
|जौ नया
|2100 – 2450
|तिल्ली
|7000 – 8500
|मैथी नई
|5800 – 6600
|धनिया बादामी
|11000 – 11500
|धनिया ईगल
|11500 – 12200
|धनिया रंगदार
|13000 – 14500
|मूंग
|6000 – 7400
|उड़द
|4500 – 6800
|चना
|5200 – 5550
|चना मौसमी नया
|5100 – 5500
|चना पेप्सी
|5100 – 5701
|चना डंकी पुराना
|4000 – 4600
|चना काबुली
|5500 – 7000
|लहसुन
|4400 – 15000
|ऊटी लहसुन
|16000 – 17000
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (₹/टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2630
|चंबल
|2590
|सदाबहार
|2460
|लोकल रिफाइंड
|2370
|दीप ज्योति
|2480
|सरसों स्वास्तिक
|2780
|अलसी तेल
|2540
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|ट्रक
|3250
|कोटा स्वास्तिक
|2825
|सोना सिक्का
|3200
|कटारिया गोल्ड
|2840
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|स्कूटर
|2100
|अशोका
|2100
|जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|चीनी
|4350 – 4400
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|बासमती चावल
|8500 – 9500
|मूंग दाल
|9000 – 9500
|मोगर
|10000 – 10500
|चना दाल
|6600 – 6800
|तुअर दाल
|10000 – 13000
सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 500 रुपए प्रति किलो सस्ती होकर 2,44,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोने के भाव में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ भाव 1,49,100 रुपए रहे। शुद्ध सोना 1,49,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव (₹)
|24 कैरेट (99.5)
|149100
|22 कैरेट
|138056
|20 कैरेट
|129652
|18 कैरेट
|119280
|14 कैरेट
|105000
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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