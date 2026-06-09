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Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व धनिया तेज, लहसुन मंदा

लहसुन में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी रही। किराना बाजार में स्थिरता का माहौल रहा, जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 09, 2026

भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपए, सोयाबीन में 100 रुपए तथा धनिया में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। वहीं लहसुन की आवक लगभग 13 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी रही। किराना बाजार में स्थिरता का माहौल रहा, जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया मिल लस्टर2300 – 2400
गेहूं एवरेज टुकड़ी2400 – 2525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2520 – 2631
धान सुगंधा2800 – 3201
धान (1509)3400 – 3650
धान (1847)3200 – 3601
धान (1718-1885)3800 – 4000
धान (पूसा-1)3000 – 3800
धान (1401-1886)3600 – 3850
धान दागी1500 – 3000
सोयाबीन6000 – 6850
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6850 – 7671
सरसों7200 – 7800
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 1900
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2450
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6600
धनिया बादामी11000 – 11500
धनिया ईगल11500 – 12200
धनिया रंगदार13000 – 14500
मूंग6000 – 7400
उड़द4500 – 6800
चना5200 – 5550
चना मौसमी नया5100 – 5500
चना पेप्सी5100 – 5701
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 7000
लहसुन4400 – 15000
ऊटी लहसुन16000 – 17000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (₹/टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2630
चंबल2590
सदाबहार2460
लोकल रिफाइंड2370
दीप ज्योति2480
सरसों स्वास्तिक2780
अलसी तेल2540

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
ट्रक3250
कोटा स्वास्तिक2825
सोना सिक्का3200
कटारिया गोल्ड2840

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
स्कूटर2100
अशोका2100

चीनी

जिंसभाव (₹/क्विंटल)
चीनी4350 – 4400

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल एवं दालों के भाव (₹/क्विंटल)

जिंसभाव (₹/क्विंटल)
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

कोटा सर्राफा भाव : चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 500 रुपए प्रति किलो सस्ती होकर 2,44,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोने के भाव में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ भाव 1,49,100 रुपए रहे। शुद्ध सोना 1,49,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5)149100
22 कैरेट138056
20 कैरेट129652
18 कैरेट119280
14 कैरेट105000

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

09 Jun 2026 07:23 pm

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