Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व धनिया तेज, लहसुन मंदा

भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपए, सोयाबीन में 100 रुपए तथा धनिया में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। वहीं लहसुन की आवक लगभग 13 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 4,400 से 15,000 रुपए तथा ऊटी लहसुन के भाव 16,000 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी रही। किराना बाजार में स्थिरता का माहौल रहा, जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई।