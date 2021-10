Lakhimpur Kheri Violence: प्रियंका गांधी हिरासत में, चंद्रशेखर को भी रोका, अखिलेश यादव घर में नजरबंद, ट्रक खड़ा कर रोका गया रास्ता

लखनऊ. Akhilesh Yadav Under House Arrest in Lucknow. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रविवार को हुई हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) में आठ लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लखनऊ से लेकर खीरी तक हल्ला मच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi), समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) समेत कई बड़े नेताओं ने लखीमपुर कूच का ऐलान किया था। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने वाली थीं लेकिन उससे पहले ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, बसपा के सतीश मिश्रा को लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया है। उधर, सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव भी खीरी में किसानों से मुलाकात करने वाले थे। उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं को सुबह पार्टी कार्यालय बुलाया था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

Police force deployed outside former Chief Minister and Samajwadi Party president Akhilesh Yadav's residence at Vikramaditya Marg ahead of his scheduled visit to Lakhimpur Kheri where 8 people including 4 farmers died in clashes yesterday pic.twitter.com/iQf0zmCrAp