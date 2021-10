Lakhimpur Kheri Violence: प्रियंका गांधी का जेल से फोन पर जनता को संबोधन, संदेश में कहा- गृह राज्यमंत्री के इस्तीफा देने तक संघर्ष करेंगे

Priyanka Gandhi's address to the public over the phone from jail- उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। छह सदस्यीय एसआईटी खीरी कांड की जांच करेंगे। आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि आशीष मिश्रा को नामजद आरोपी बनाया गया है।