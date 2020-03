Coronavirus Lockdown: Sun Pharma ने किया बड़ा ऐलान, 25 करोड़ रुपए की दवाएं और सैनिटाइजर करेगी दान

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस से लडऩे के लिए अग्रणी फार्मा कंपनियों में से एक सन फार्मा की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। सन फार्मा की ओर से 25 करोड़ रुपए के मूूल्य की दवाएं और हैंड सैनिटाइजर देने का ऐलान किया है। उससे पहले कई एफएमसीजी कंपनियां भी हैंड वॉश और साबुन का उत्पादन बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि कंपनी आखिर कौन दवाएं दान करेगी।

कंपनी का आया बयान

सन फार्मा कंपनी की ओर से आए बयान के अनुसार कोरोना महामारी से निपटने के लिए उसकी ओर से 25 करोड़ रुपए मूल्य की हाइड्रोक्सिक्लोरोक्यूइन और एजिथ्रोमाइसिन अन्य दवाएं और हैंड सैनिटाइजर का सहयोग दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस या कोविड 19 को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिटक रिसर्च की ओर से गठित टास्क फोर्स ने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्यूइन को कोरोना वायरस के खिलाफ काफी कारगर बताया है। वल्र्ड हेल्थ ऑगर्नाइजेशन की ओर से भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सिक्लोरोक्यूइन के साथ एजिथ्रोमाइसिन के प्रयोग पर अध्ययन किया जा रहा है।

Sun Pharma commits to donate INR 250 million of #Hydroxychloroquine, #Azithromycine, other related drugs and hand #sanitizers to support India’s #COVID-19 pandemic response



