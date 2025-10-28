Patrika LogoSwitch to English

Microsoft Teams में आएगा नया फीचर: अब ऑफिस Wi-Fi से खुद पता चलेगा कौन दफ्तर में है, कौन घर से काम कर रहा है

Teams में इस नए फीचर के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कई AI और प्रोडक्टिविटी टूल्स भी जोड़ रहा है। हाल ही में कंपनी ने 'Saved Message' फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर अपनी जरूरी चैट या मैसेज को सेव करके बाद में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 28, 2025

Microsoft Teams

Microsoft Teams New Update(Image-Freepik)

Microsoft अपने लोकप्रिय प्लेटफॉर्म Microsoft Teams में एक ऐसा नया फीचर लाने जा रहा है, जो कर्मचारियों की ऑफिस अटेंडेंस को अपने आप ट्रैक करेगा। यह सिस्टम कंपनी के Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट होकर यह पता लगाएगा कि कर्मचारी दफ्तर में मौजूद है या घर से काम कर रहा है। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य 'हाइब्रिड वर्क मॉडल' को और आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि टीम के सदस्यों को यह स्पष्ट रहे कि कौन कहां से काम कर रहा है। यह अपडेट दिसंबर 2025 से Windows और macOS यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

Microsoft Teams: कैसे काम करेगा सिस्टम


माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी कंपनी के इंटरनल Wi-Fi नेटवर्क से जुड़ता है, तो Teams अपने आप उसकी लोकेशन को 'Office' के रूप में सेट कर देगा। वहीं, जब वही व्यक्ति किसी अन्य नेटवर्क से लॉगिन करेगा, तो Teams उसे 'Work from Home' के रूप में दिखाएगा। इस तरह, किसी भी टीम को यह आसानी से पता चल सकेगा कि उनके साथी दफ्तर में हैं या रिमोट काम कर रहे हैं। हालांकि, इस फीचर को लेकर प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं भी उठाई जा रही हैं, क्योंकि यह कर्मचारियों की लोकेशन ट्रैकिंग से जुड़ा हुआ है।

Microsoft Teams में Saved Message भी लॉन्च हुआ है


Teams में इस नए फीचर के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कई AI और प्रोडक्टिविटी टूल्स भी जोड़ रहा है। हाल ही में कंपनी ने 'Saved Message' फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर अपनी जरूरी चैट या मैसेज को सेव करके बाद में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, आने वाले अपडेट में यूजर कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज भी कर सकेंगे, जिससे बार-बार इस्तेमाल होने वाले टूल्स या एक्शन तक पहुंच और तेज हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट अपने AI असिस्टेंट Copilot को भी Teams में और स्मार्ट बना रहा है। यह फीचर मीटिंग रिकॉर्डिंग, चैट और डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करके इंस्टेंट समरी और इनसाइट्स तैयार करेगा।

Published on:

28 Oct 2025 12:30 pm

