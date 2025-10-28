Microsoft Teams में आएगा नया फीचर: अब ऑफिस Wi-Fi से खुद पता चलेगा कौन दफ्तर में है, कौन घर से काम कर रहा है



Teams में इस नए फीचर के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कई AI और प्रोडक्टिविटी टूल्स भी जोड़ रहा है। हाल ही में कंपनी ने 'Saved Message' फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर अपनी जरूरी चैट या मैसेज को सेव करके बाद में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, आने वाले अपडेट में यूजर कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज भी कर सकेंगे, जिससे बार-बार इस्तेमाल होने वाले टूल्स या एक्शन तक पहुंच और तेज हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट अपने AI असिस्टेंट Copilot को भी Teams में और स्मार्ट बना रहा है। यह फीचर मीटिंग रिकॉर्डिंग, चैट और डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करके इंस्टेंट समरी और इनसाइट्स तैयार करेगा।