Jio, Airtel और Vi में कौन दे रहा सबसे सस्ता 84 दिन प्लान, यहां जानें

Jio vs Airtel vs Vi: इस खबर में हम आपको 84 दिनों की वैलिडिटी वाले सबसे सस्ते प्लान्स की तुलना करने वाले हैं और जानेंगे कि, आपके लिए कौन सा प्लान सस्ता रहेगा।

भारत•Jan 28, 2025 / 04:30 pm• Rahul Yadav

Jio vs Airtel vs Vi 84 Day Plans: TRAI यानि Telecom Regulatory Authority of India और हिंदी में कहें तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आदेश के बाद देश प्रमुख टेलिकॉम कंपनियों Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi) ने बिना इंटरनेट डेटा वाले कॉलिंग और एसएमएस प्लान्स पेश किए हैं। इस खबर में हम आपको 84 दिनों की वैलिडिटी वाले सबसे सस्ते प्लान्स की तुलना करने वाले हैं और जानेंगे कि, आपके लिए कौन सा प्लान सस्ता रहेगा।

Airtel का 84 दिन वैलिडिटी वाला प्लान Airtel का सबसे सस्ता प्लान 469 रुपये में आता है। इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 एसएमएस का बेनिफिट मिलता है। हालांकि, इसमें कोई डेटा सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्लान की प्रतिदिन लागत 5.58 रुपये है। Jio का 84 दिन वैलिडिटी वाला प्लान Jio, 448 रुपये में 84 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान की पेशकश करता है, इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 एसएमएस शामिल हैं। साथ ही, JioTV, JioCinema और JioCloud जैसी Jio ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। इस प्लान की डेली कॉस्ट 5 रुपये है। Jio, 448 रुपये में 84 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान की पेशकश करता है, इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 एसएमएस शामिल हैं। साथ ही, JioTV, JioCinema और JioCloud जैसी Jio ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। इस प्लान की डेली कॉस्ट 5 रुपये है। Vodafone Idea का 84 दिन वैलिडिटी वाला प्लान Vi का 470 रुपये वाला प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 एसएमएस की सुविधा दी गई है। इस प्लान की डेली कॉस्ट 5.5 रुपये है। टेलिकॉम कंपनी कीमत वैलिडिटी अनलिमिटेड कॉलिंग एसएमएस एक्स्ट्रा बेनिफिट डेली कॉस्ट Airtel ₹469 84 दिन हां 900 कोई नहीं ₹5.58/दिन Jio ₹448 84 दिन हां 1000 JioTV, JioCinema, JioCloud ₹5/दिन Vi ₹470 84 दिन हां 900 कोई नहीं ₹5.5/दिन Jio का प्लान सबसे सस्ता है, जिसमें बेहतर कीमत और एक्स्ट्रा 100 एसएमएस मिलते हैं। Airtel का प्लान सबसे महंगा है, जबकि Vi का प्लान Airtel से 2 रुपये सस्ता है। अगर हम 84 दिन वाले इन प्लान्स की तुलना करें तो आसानी से समझ पाएंगे कौन सा प्लान सस्ता है। इसके लिए नीचे दी गई टेबल देखें।Jio का प्लान सबसे सस्ता है, जिसमें बेहतर कीमत और एक्स्ट्रा 100 एसएमएस मिलते हैं। Airtel का प्लान सबसे महंगा है, जबकि Vi का प्लान Airtel से 2 रुपये सस्ता है।

