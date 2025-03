₹15,000 के अंदर आते हैं ये 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, पावर और परफॉर्मेंस का परफेक्ट बैलेंस!

₹15,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन की तलाश है? यहां देखें 2025 के टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन्स जो हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं।

भारत•Mar 05, 2025 / 12:39 pm• Rahul Yadav

Best Gaming Smartphones Under 15000: अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो बजट में हो और साथ ही गेमिंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, तो आप सही जगह पर आये हैं। ₹15,000 के अंदर कई स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, जो हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, दमदार प्रोससर और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। चाहे आप PUBG Mobile, BGMI, Call of Duty या अन्य हाई-ग्राफिक्स गेम्स खेलते हों, इन फोन्स में आपको बिना किसी लैग के स्मूद गेमिंग का मजा मिलेगा।

इस आर्टिकल में हम आपको 2025 में ₹15,000 के अंदर टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे, जो न सिर्फ शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस देंगे, बल्कि आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी बेहतरीन साबित होंगे। आइए जानते हैं कौन-से स्मार्टफोन इस लिस्ट में शामिल हैं! Poco M7 Pro 5G Poco M7 Pro 5G में 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,100 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यह MediaTek Dimensity 7025 Ultra प्रोसेसर और 8GB तक रैम से लैस है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें 50MP का मुख्य कैमरा और 20MP का फ्रंट कैमरा है। 5,110mAh बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और यह HyperOS पर आधारित Android 14 पर चलता है। कीमत – ₹13,999 ये भी पढ़ें- Nothing Phone (3a) सीरीज: दमदार फीचर्स के साथ नए स्मार्टफोन्स, लेकिन अगर ये पसंद नहीं तो ये 5 फोन हो सकते हैं बेहतर विकल्प! CMF Phone 1 CMF Phone 1 में 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यह MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, 8GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। CMF Phone 1 में 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यह MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, 8GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। कीमत – ₹14,999 iQOO Z9x iQOO Z9x में 6.72 इंच का LCD डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। यह Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट, 8GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 6,000mAh की बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। iQOO Z9x में 6.72 इंच का LCD डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। यह Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट, 8GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 6,000mAh की बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कीमत – ₹11,999 Vivo T3x Vivo T3x में 6.7 इंच का डिस्प्ले, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 4GB रैम, 8MP फ्रंट कैमरा, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 128GB स्टोरेज और 6,000mAh की बैटरी है। यह एक मजबूत विकल्प है जो गेमिंग के साथ-साथ अन्य कार्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। Vivo T3x में 6.7 इंच का डिस्प्ले, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 4GB रैम, 8MP फ्रंट कैमरा, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 128GB स्टोरेज और 6,000mAh की बैटरी है। यह एक मजबूत विकल्प है जो गेमिंग के साथ-साथ अन्य कार्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। कीमत – ₹12,499 ये भी पढ़ें- Realme का नया धमाका! ब्राइट डिस्प्ले और AI कैमरा के साथ लॉन्च किया 14 Pro Lite 5G स्मार्टफोन Realme Narzo N65 5G Realme Narzo N65 5G में 6.7 इंच का डिस्प्ले, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 4GB रैम, 8MP फ्रंट कैमरा, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 128GB स्टोरेज और 5,000mAh की बैटरी है। यह एक किफायती और मजबूत डिवाइस है जो गेमिंग के लिए बेहतर है। Realme Narzo N65 5G में 6.7 इंच का डिस्प्ले, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 4GB रैम, 8MP फ्रंट कैमरा, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 128GB स्टोरेज और 5,000mAh की बैटरी है। यह एक किफायती और मजबूत डिवाइस है जो गेमिंग के लिए बेहतर है। कीमत – ₹11,249 इन सभी स्मार्टफोन्स में आपको पावरफुल प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और बड़ी बैटरी मिलती है, जो गेमिंग के लिए जरूरी हैं। अपनी प्राथमिकताओं और बजट के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन करके, आप एक शानदार गेमिंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं। इन सभी स्मार्टफोन्स में आपको पावरफुल प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और बड़ी बैटरी मिलती है, जो गेमिंग के लिए जरूरी हैं। अपनी प्राथमिकताओं और बजट के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन करके, आप एक शानदार गेमिंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं। ये भी पढ़ें- Uber की नई सर्विस: अब बच्चे भी बुक कर सकेंगे कैब, माता-पिता रख सकेंगे पूरी निगरानी