Nothing Phone (3a) सीरीज: दमदार फीचर्स के साथ नए स्मार्टफोन्स, लेकिन अगर ये पसंद नहीं तो ये 5 फोन हो सकते हैं बेहतर विकल्प!

Nothing Phone (3a) सीरीज कलर ऑप्शंस? Nothing Phone (3a) तीन कलर्स – ब्लैक, व्हाइट और ब्लू में उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआती कीमत ₹22,999 है। वहीं, Nothing Phone (3a) Pro ग्रे और ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा, जिसकी शुरुआती कीमत ₹27,999 रखी गई है।

Nothing Phone (3a) की कीमत? 8GB+128GB वेरिएंट – ₹22,999 (बैंक ऑफर के साथ)

8GB+256GB वेरिएंट – ₹24,999 (बैंक ऑफर के साथ) Nothing Phone (3a) Pro की कीमत? 8GB+128GB वेरिएंट – ₹27,999 (बैंक ऑफर के साथ)

8GB+256GB वेरिएंट – ₹29,999 (बैंक ऑफर के साथ)

12GB+256GB वेरिएंट – ₹31,999 (बैंक ऑफर के साथ)

Nothing Phone (3a) Pro 11 मार्च से Flipkart और Flipkart Minutes पर उपलब्ध होगा, जबकि 15 मार्च से Vijay Sales, Croma और अन्य स्टोर्स पर भी खरीदा जा सकेगा।

Nothing Phone (3a) Pro: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Nothing Phone (3a) Pro में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका 1080 x 2392 पिक्सल रेजोल्यूशन और 120Hz का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है और इसे Panda Glass प्रोटेक्शन दिया गया है। यह फोन IP64 सर्टिफाइड है, जिससे यह पानी और धूल से सेफ है।

फोन Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 12GB तक की रैम और 256GB तक का स्टोरेज मिलता है। इसकी 5000mAh बैटरी 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और कंपनी के मुताबिक, फोन 56 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है। फोन में Nothing OS 3.1 दिया गया है, जो Android 15 पर आधारित है। कंपनी 3 साल के Android अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच देने का वादा कर रही है।

कैमरा सेटअप की बात करें, तो Nothing Phone (3a) Pro में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 50MP का मेन सेंसर (OIS और EIS के साथ), 50MP का पेरिस्कोप ज़ूम लेंस (3x ऑप्टिकल जूम) और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। फ्रंट कैमरा 50MP का है और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन और AI-एन्हांसमेंट फीचर्स मिलते हैं।

Glyph Interface में 26 LED जोन दिए गए हैं, जो नोटिफिकेशन, टाइमर और म्यूजिक विज़ुअलाइज़ेशन में मदद करते हैं। अन्य फीचर्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल सिम सपोर्ट, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC और 5G सपोर्ट शामिल हैं।

Nothing Phone (3a) में भी 6.77-इंच का फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका 1080 x 2392 पिक्सल रेजोल्यूशन और 120Hz का रिफ्रेश रेट है। इसकी ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है और यह Panda Glass प्रोटेक्शन और IP64 रेटिंग के साथ आता है।

फोन Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 12GB तक की रैम और 256GB तक का स्टोरेज मिलता है। इसमें भी 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और 56 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। यह Nothing OS 3.1 (Android 15) पर काम करता है और 3 साल के Android अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलते हैं।

फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन सेंसर (OIS और EIS के साथ), 50MP का टेलीफोटो लेंस (2x ऑप्टिकल जूम) और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है। फ्रंट कैमरा 32MP का है और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन और AI ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स मिलते हैं।

इस फोन में भी Glyph Interface के 26 LED जोन हैं, जो नोटिफिकेशन, टाइमर और म्यूजिक विज़ुअलाइजेशन में काम आते हैं। अन्य फीचर्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल सिम सपोर्ट, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC और 5G सपोर्ट शामिल हैं।

क्या Nothing Phone (3a) सीरीज खरीदने लायक है? Nothing Phone (3a) और 3a Pro दोनों ही मिड-रेंज सेगमेंट में आते हैं और प्रीमियम डिजाइन, क्लीन सॉफ्टवेयर और दमदार बैटरी लाइफ के साथ पेश किए गए हैं। खासकर, Pro वेरिएंट में बेहतर कैमरा और पेरिस्कोप जूम का सपोर्ट है, जो इसे एक बेहतर कैमरा फोन बनाता है। अगर आप अच्छी बैटरी, स्टाइलिश डिजाइन और नयी टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो Nothing Phone (3a) सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

अगर आपको Nothing Phone (3a) सीरीज पसंद नहीं आती, तो ये रहे कुछ बेहतरीन अल्टरनेटिव्स OnePlus Nord 3 (₹28,999) दमदार Dimensity 9000 प्रोसेसर, 50MP OIS कैमरा और 80W चार्जिंग के साथ आता है। iQOO Neo 7 (₹27,999) में Dimensity 8200, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 120W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

Samsung Galaxy A54 5G (₹29,999) Exynos 1380, 50MP OIS कैमरा और IP67 रेटिंग के साथ प्रीमियम फील देता है। अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो Poco F5 (₹26,999) Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर और 67W फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है।

वहीं, Vivo V29 Pro (₹39,999) में Dimensity 8200, 50MP पोर्ट्रेट कैमरा और 80W चार्जिंग मिलती है। ये सभी फोन शानदार परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी के मामले में Nothing Phone (3a) सीरीज को कड़ी टक्कर देते हैं।