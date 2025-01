भारत में जल्द लॉन्च होगा Nothing Phone 3; कंपनी ने जारी किया टीजर, जानें क्या कुछ होगा खास?

भारत में लॉन्च डेट? कंपनी 4 मार्च 2025 को अपने नए डिवाइस से पर्दा उठाएगी। टीजर में एक नई इनोवेशन के आने की जानकारी दी है, इसके अलावा कोई और डिटेल साझा नहीं की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह Nothing Phone 3 हो सकता है, जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है।

Nothing के किस फोन की होगी पहले एंट्री? कंपनी की पिछली लॉन्चिंग के हिसाब से देखें तो Nothing Phone 3 को Nothing Phone 3a से पहले लाया जा सकता है। साल 2023 में कंपनी ने Nothing Phone 2 लॉन्च किया था, जिसके बाद फोन 2a और फोन 2a प्लस जैसे वेरिएंट्स को लाया गया। यही पैटर्न Nothing Phone 3 के साथ भी दोहराई जाने की उम्मीद है।

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी पहले Nothing Phone 3a लॉन्च करके अपनी टाइमलाइन बदल सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टीजर में दिखाई गई इमेज, Nothing Phone 2a के कैमरा पैनल से मिलती-जुलती है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन? Nothing Phone 3 में एआई फीचर्स शामिल किए जाने की उम्मीद है, जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के लिए बेहतर होंगे। स्मार्टफोन Nothing OS के साथ एआई इंटीग्रेशन आ सकता है। इसके अलावा,एक “एक्शन बटन” दिया जा सकता है, जो iPhone के फीचर्स से इंस्पायर्ड होगा।

अपकमिंग फोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले स्क्रीन हो सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही, एक प्रो वेरिएंट भी लॉन्च किए जाने की संभावना है, जिसमें 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है।