9वीं सालगिरह मना रहा Jio, 50 करोड़ यूजर्स को फ्री रिचार्ज, इंटरनेट, OTT सब्सक्रिप्शन और मिल रहें हजारों के वाउचर

Jio Anniversary Offer 2025: भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो 5 सितंबर को अपना 9वां सालगिरह मना रही है। कंपनी ने इस खास मौके पर बताया कि उसका सब्सक्राइबर बेस अब 500 मिलियन (50 करोड़) यूजर्स को पार कर चुका है। Jio ने अपने ग्राहकों के लिए इस जश्न को और खास बनाने के लिए कई शानदार ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें फ्री इंटरनेट डेटा, OTT सब्सक्रिप्शन और हजारों रुपये के डिस्काउंट वाउचर शामिल हैं।