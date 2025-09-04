9वीं सालगिरह मना रहा Jio, 50 करोड़ यूजर्स को फ्री रिचार्ज, इंटरनेट, OTT सब्सक्रिप्शन और मिल रहें हजारों के वाउचर

Jio Anniversary Offer 2025: भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो 5 सितंबर को अपना 9वां सालगिरह मना रही है। कंपनी ने इस खास मौके पर बताया कि उसका सब्सक्राइबर बेस अब 500 मिलियन (50 करोड़) यूजर्स को पार कर चुका है। Jio ने अपने ग्राहकों के लिए इस जश्न को और खास बनाने के लिए कई शानदार ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें फ्री इंटरनेट डेटा, OTT सब्सक्रिप्शन और हजारों रुपये के डिस्काउंट वाउचर शामिल हैं।
जियो ने 5 से 7 सितंबर तक के लिए खास ऑफर पेश किया है।
जियो ने अपने ग्राहकों को एक और बड़ा तोहफा दिया है।
ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए भी जियो ने बेहतरीन पैक पेश किया है।
इसमें शामिल होंगे
जिन ग्राहकों ने 349 रुपये का प्लान रिचार्ज किया है उन्हें जियो कई अतिरिक्त फायदे भी देगा।
कुल मिलाकर, जियो अपनी 9वीं सालगिरह को ग्राहकों के लिए खास बना रही है। फ्री डेटा, OTT सब्सक्रिप्शन और ढेरों वाउचर के साथ यह ऑफर हर यूजर के डिजिटल एक्सपीरियंस को और मजेदार बना देगा।
एयरटेल का 349 रुपये प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है जिसमें ग्राहकों को रोजाना 2 GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। इस प्लान में हेलो ट्यून्स, Perplexity AI का सब्सक्रिप्शन, Wynk Music जैसे सब्सक्रिप्शन शामिल हैं।