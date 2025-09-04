Patrika LogoSwitch to English

9वीं सालगिरह मना रहा Jio, 50 करोड़ यूजर्स को फ्री रिचार्ज, इंटरनेट, OTT सब्सक्रिप्शन और मिल रहें हजारों के वाउचर

Jio Anniversary Offer 2025: रिलायंस जियो 5 सितंबर को अपना 9वां सालगिरह मना रही है। इसकी के चलते अपने यूजर्स के लिए कई ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें फ्री इंटरनेट से लेकर OTT तक तमाम बेनिफिट्स शामिल हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 04, 2025

Jio Anniversary Offer 2025
Jio Anniversary Offer 2025

Jio Anniversary Offer 2025: भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो 5 सितंबर को अपना 9वां सालगिरह मना रही है। कंपनी ने इस खास मौके पर बताया कि उसका सब्सक्राइबर बेस अब 500 मिलियन (50 करोड़) यूजर्स को पार कर चुका है। Jio ने अपने ग्राहकों के लिए इस जश्न को और खास बनाने के लिए कई शानदार ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें फ्री इंटरनेट डेटा, OTT सब्सक्रिप्शन और हजारों रुपये के डिस्काउंट वाउचर शामिल हैं।

एनिवर्सरी वीकेंड ऑफर

जियो ने 5 से 7 सितंबर तक के लिए खास ऑफर पेश किया है।

  • 5G स्मार्टफोन यूजर्स को तीन दिन तक अनलिमिटेड हाई-स्पीड इंटरनेट फ्री मिलेगा। यह डेटा मौजूदा रिचार्ज प्लान से अलग होगा।
  • 4G फोन यूजर्स के लिए कंपनी ने 39 रुपये का ऐड-ऑन पैक लॉन्च किया है जिसमें 3GB डेटा प्रतिदिन दिया जाएगा।

Jio Anniversary Offer 2025 क्या है?

जियो ने अपने ग्राहकों को एक और बड़ा तोहफा दिया है।

  • अगर कोई यूजर लगातार 12 महीने से 349 रुपये या उससे अधिक का रिचार्ज कर रहा है तो उसे 13वां महीना बिल्कुल फ्री मिलेगा।
  • यह ऑफर 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच लागू होगा। इस दौरान जिनका प्लान खत्म होगा उनका अगला रिचार्ज कंपनी फ्री में करेगी।

जियो होम ब्रॉडबैंड ऑफर

ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए भी जियो ने बेहतरीन पैक पेश किया है।

  • सिर्फ 1200 रुपये में दो महीने की Jio Home Service

इसमें शामिल होंगे

  • 30 Mbps की अनलिमिटेड इंटरनेट स्पीड
  • 1000+ लाइव टीवी चैनल
  • 12 से ज्यादा OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन
  • Wi-Fi 6 राउटर और फ्री 4K स्मार्ट सेट-टॉप बॉक्स
  • इसके साथ ही ग्राहकों को Amazon Prime Lite का दो महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा।

349 रुपये का प्लान और 3000 रुपये के वाउचर

जिन ग्राहकों ने 349 रुपये का प्लान रिचार्ज किया है उन्हें जियो कई अतिरिक्त फायदे भी देगा।

  • अनलिमिटेड 5G डेटा
  • OTT सब्सक्रिप्शन (JioSaavn Pro, JioHotstar आदि)
  • 3000 रुपये तक के डिस्काउंट वाउचर, जिनका इस्तेमाल Zomato, AJIO, Netmeds, Reliance Digital और EaseMyTrip जैसी सर्विसेज पर किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, जियो अपनी 9वीं सालगिरह को ग्राहकों के लिए खास बना रही है। फ्री डेटा, OTT सब्सक्रिप्शन और ढेरों वाउचर के साथ यह ऑफर हर यूजर के डिजिटल एक्सपीरियंस को और मजेदार बना देगा।

एयरटेल भी ऑफर करता है 349 रुपये वाला प्लान?

एयरटेल का 349 रुपये प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है जिसमें ग्राहकों को रोजाना 2 GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। इस प्लान में हेलो ट्यून्स, Perplexity AI का सब्सक्रिप्शन, Wynk Music जैसे सब्सक्रिप्शन शामिल हैं।

