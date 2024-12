Ananya Panday ने चेरी रेड ऑउटफिट में हाई किया इंटरनेट का पारा, फ्लॉन्ट किया अपना Dazzle फिगर, फैंस बोले ‘cherry cherry lady’

“Call Me Bae” स्टार ने परफेक्ट चेरी-रेड पैंटसूट पहना है, जो क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बेहद शानदार चॉइस हो सकता है। क्लासी और बॉस लेडी लुक में अनन्या काफी हटके और एलिगेंट नजर आ रही हैं। उन्होंने इस लुक को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “colour of the season”। तो जानते हैं उनके इस लुक के बारे में, और साथ ही ड्रेस की कीमत और कुछ स्टाइल टिप्स।

बॉस लुक में AP का स्टाइलिश अंदाज View this post on Instagram A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday) इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनन्या पांडे ने चेरी-रेड ब्लेजर और मैचिंग पैंट्स पहना है, जो काफी एलिगेंट और क्लासी लुक दे रहा है। साथ ही, उन्होंने इस लुक को ब्लैक हील्स के साथ कम्पलीट किया है। उनके बॉस-लेडी लुक में चार चांद उनके क्लासी रॉयल ब्लेजर ने लगाए हैं।

अनन्या पांडे (Ananya Panday)का डबल-ब्रैस्टेड ब्लेजर अपनी बोल्ड पावर शोल्डर्स, लंबी स्लीव्स, क्लासिक नॉच्ड लैपल्स और शाइनी पॉलिएस्टर फैब्रिक के कारण बेहद एलिगेंट लग रहा है। उनका ओवरऑल लुक उनकी पर्सनैलिटी को बिंदास और बोल्ड अंदाज में दर्शा रहा है। उनके अलग-अलग एंगल में पोज उनके फैशन सेंस को भी बखूबी दिखा रहे हैं।

एक्सेसरीज और मेकअप ने बॉस लुक का लेवल किया हाई अनन्या पांडे ने सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट प्रियंका कापाड़िया की सहायता से अपने लुक को सिंपल एक्सेसरीज के साथ सजाया है, जिसमें डायमंड स्टड इयररिंग्स और शाइनी मेटैलिक पंप हाई हील्स शामिल हैं। मेकअप आर्टिस्ट श्रद्धा नाइक ने अनन्या को एक सुलगते हुए ग्लैम लुक दिया, जिसमें स्मोकी आईशैडो, काजल की हल्की सी लाइन, मस्कारा से सजे हुए घने लैशेस, सटीक रूप से डिफाइंड ब्रोस, हल्के गुलाबी गाल, ल्यूमिनस हाईलाइटर और शाइनी पिंक लिपस्टिक उनके लुक को बेहतरीन और एलिगेंट बना दिया। हसीना ने बालों को मिडल पार्टिशन कर लहराते हुए छोड़ा, जो शानदार लग रहा।