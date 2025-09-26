Bollywood Stars Lifestyle: शराब और बुरी लत में डूबे ये 4 बॉलीवुड सितारे, जानिए कैसे पाया नया जीवन

Bollywood stars lifestyle: बॉलीवुड के कई सितारे अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने करियर और निजी जीवन में कठिन दौर से गुजर चुके हैं। ऐसे में फरदीन खान और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स ने नशे की लत में डूबकर अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी को प्रभावित किया। तो आइए जानते कुछ एक्टर के बारे में जिन्होंने अपनी बुरी लत को ना सिर्फ छोड़ा बल्कि अपनी गलती को सबके सामने कबूल भी किया।
90 के दशक के चॉकलेटी बॉय फरदीन खान अचानक फिल्मों से गायब हो गए थे। उनके स्टारडम में आई गिरावट और काम न मिलने का गम उन्हें नशे की ओर ले गया। इस दौरान उनका नाम ड्रग्स मामलों में भी आया। हालांकि, रिहैब की मदद से फरदीन ने अपनी जिंदगी और करियर को फिर से पटरी पर लाया और अब वह नए प्रोजेक्ट्स में सक्रिय हैं।
संजय दत्त के जीवन में भी ऐसा समय आया जब शराब और सिगरेट की आदत छोटी लगने लगी और वह ड्रग्स के आदि हो गए। कई इंटरव्यू में उन्होंने अपने इस संघर्ष का खुलासा किया। पत्नी मान्यता और रिहैब की मदद से संजय ने अपने जीवन की गाड़ी को वापस सही राह पर लाया और अब वह अपने परिवार और काम पर फोकस कर रहे हैं।
बॉबी देओल ने हाल ही में खुलासा किया है कि करियर के मुश्किल दौर में उन्हें शराब की लत लग गई थी, जिससे वह खुद को प्रताड़ित कर रहे थे और परिवार चिंतित था। यह लत उनके बेटों की वजह से छूटी, जिन्होंने उन्हें एहसास दिलाया कि एक पिता के तौर पर उन्हें बदलना होगा। बॉबी देओल का मानना है कि शराब से बाहर निकलने के लिए किसी और के सुझाव से ज्यादा अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना जरूरी है।
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने खुद खुलासा किया कि अब उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। पहले शाहरुख भी सिगरेट के आदि थे और लंबे समय तक इस आदत को जारी रखा। अब उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और अपने फैंस को भी संदेश दिया है कि अच्छी सेहत बनाए रखना कितना जरूरी है। उनके इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि अगर किसी को अपनी पुरानी आदतें छोड़नी हों तो सही समय और संकल्प के साथ बदलाव संभव है।