Bollywood Stars Lifestyle: शराब और बुरी लत में डूबे ये 4 बॉलीवुड सितारे, जानिए कैसे पाया नया जीवन

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने खुद खुलासा किया कि अब उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। पहले शाहरुख भी सिगरेट के आदि थे और लंबे समय तक इस आदत को जारी रखा। अब उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और अपने फैंस को भी संदेश दिया है कि अच्छी सेहत बनाए रखना कितना जरूरी है। उनके इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि अगर किसी को अपनी पुरानी आदतें छोड़नी हों तो सही समय और संकल्प के साथ बदलाव संभव है।