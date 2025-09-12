Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hindi Diwas 2025 Speech: शब्दों में हो जोश, भावनाओं में हो शक्ति, ऐसे लिखें भाषण ,मंच से उतरते ही बजेंगी तालियां

Hindi Diwas 2025 Speech: हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाकर न सिर्फ़ अपनी राजभाषा को सम्मान देते हैं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक गहराई और अभिव्यक्ति की ताकत को भी महसूस करते हैं। अगर आप इस मौके पर मंच से कुछ कहने जा रहे हैं, तो सिर्फ शब्द नहीं, उनमें जोश, भाव और आत्मा होनी चाहिए।

भारत

MEGHA ROY

Sep 12, 2025

Hindi Diwas Speech Writing Guide, हिंदी दिवस पर छोटा भाषण, Hindi Diwas Speech
Hindi Diwas Speech in Hindi for Students|फोटो सोर्स – Freepik

Hindi Diwas 2025 Speech: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि 1949 में संविधान सभा ने एक स्वर से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसके बाद 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रयासों से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। तब से लेकर आज तक यह दिन हमारी मातृभाषा को सम्मान देने और इसके महत्व को समझने का अवसर बन गया है।स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में हिंदी दिवस पर भाषण, वाद-विवाद, कविता पाठ और निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं। ऐसे में अगर आपको भाषण देना है, तो इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार टिप्स देंगे जिनकी मदद से आप एक दमदार, यादगार और तालियों से गूंजता हुआ भाषण तैयार कर सकेंगे।

Speech on Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस 2025 पर भाषण कैसे लिखें और प्रस्तुत करें?

शुरुआत हो दमदार

भाषण की शुरुआत हमेशा ऊर्जा से भरी होनी चाहिए। आप किसी शेर, दोहे या प्रसिद्ध व्यक्तित्व के कथन से शुरुआत करें। भाषण भारी-भरकम शब्दों से नहीं, बल्कि सरल शब्दों और गहरी भावनाओं से असरदार बनता है। हिंदी की सुंदरता इसी में है कि इसे हर वर्ग का इंसान समझ सकता है।

आधुनिक संदर्भ भी जोड़ें

सिर्फ इतिहास ही नहीं, यह भी बताएं कि आज हिंदी कैसे दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सोशल मीडिया, सिनेमा, साहित्य और पत्रकारिता ने हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई है।

अंत प्रेरणादायक हो

भाषण को हमेशा किसी प्रेरक पंक्ति या कविता से खत्म करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां बेहद असरदार हो सकती हैं।

“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।”

2 मिनट का उदाहरण भाषण (Speech on Hindi Diwas 2025)

“आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, और मेरे साथियों को मेरा प्रणाम।
आज हम सब हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, और तब से यह दिन हमें अपनी मातृभाषा के महत्व की याद दिलाता है।

हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी पहचान की आत्मा है। आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और साहित्य, पत्रकारिता तथा फिल्मों के जरिए इसकी पहुंच हर घर तक हो चुकी है।आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हिंदी का मान और बढ़ाएं और इसे नई पीढ़ी तक गर्व से पहुंचाएं।
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

धन्यवाद!”

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

12 Sept 2025 11:53 am

Published on:

12 Sept 2025 11:29 am

Hindi News / Lifestyle News / Hindi Diwas 2025 Speech: शब्दों में हो जोश, भावनाओं में हो शक्ति, ऐसे लिखें भाषण ,मंच से उतरते ही बजेंगी तालियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.