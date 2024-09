Mobile Addiction: गलत कंटेंट बच्‍चों पर गलत प्रभाव छोड़ते हैं Wrong content leaves a wrong impression on children अकेले में मोबाइल देखने के चक्‍कर में वे कई बार इंटरनेट पर मौजूद उन कंटेंट्स को भी देखने लगते हैं जो शायद उनकी उम्र के हिसाब से अडल्‍ट क्‍वालिटी के हैं। ऐसा कंटेंट बच्‍चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और इसका दूरगामी असर खतरनाक हो सकता है। तो आइए यहां हम आपको बताते हैं कि आप बच्‍चों में मोबाइल की आदत को छुड़ाने के लिए किन उपायों का सहारा ले सकते हैं ।

How to Keep Children Away From Mobile : सिंपल ट्रिक्‍स उन्हें आउटडोर गेम्स और एक्टिविटीज में शामिल करें और बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें:

बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, या साइकिल चलाना। इससे उन्हें शारीरिक गतिविधि में शामिल होने का मौका मिलेगा और मोबाइल से दूर रहेंगे।

कम उम्र में मोबाइल फोन न दें और स्क्रीन टाइम के लिए टीवी का इस्तेमाल करें:

बच्चों को कम उम्र में मोबाइल फोन न दें, क्योंकि इससे उन्हें मोबाइल की लत लग सकती है। इसके बजाय, स्क्रीन टाइम के लिए टीवी का इस्तेमाल करें, जो कम हानिकारक होता है।

वाईफाई को बंद रखें जब आपका काम हो जाए ताकि बच्चे हर वक्त इंटरनेट जोन में न रहें:

जब आपका काम हो जाए, तो वाईफाई को बंद कर दें, ताकि बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल न कर सकें। इससे उन्हें मोबाइल से दूर रखने में मदद मिलेगी।

घर में अच्छा माहौल बनाए रखें और क्वालिटी फैमिली टाइम बिताएं:

घर में अच्छा माहौल बनाए रखें और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इससे बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे परिवार के साथ जुड़ सकेंगे।



स्क्रीन टाइम को सीमित रखें और बच्चों को अपनी पढ़ाई और लर्निंग के लिए समय दें:

बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित रखें और उन्हें अपनी पढ़ाई और लर्निंग के लिए समय दें। इससे उन्हें मोबाइल से दूर रखने में मदद मिलेगी और वे अपने शैक्षिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

मोबाइल पासवर्ड का इस्तेमाल करें और बच्चों को बिना अनुमति के फोन का इस्तेमाल न करने दें:

मोबाइल पासवर्ड का इस्तेमाल करें और बच्चों को बिना अनुमति के फोन का इस्तेमाल न करने दें। इससे उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल करने से रोका जा सकेगा।

बच्चों को घर बाहर के काम में शामिल करें और उन्हें व्यस्त रखने के लिए प्रोत्साहित करें:

बच्चों को घर बाहर के काम में शामिल करें और उन्हें व्यस्त रखने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें मोबाइल से दूर रखने में मदद मिलेगी और वे कुछ उपयोगी काम में शामिल हो सकेंगे।