Shardiya Navratri 2025 Outfit Colours: नवरात्रि 2025 रंगों की पूरी लिस्ट, किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है?

Navratri 2025 Dress Colour: नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। सालभर में कई नवरात्रि मनाई जाती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे विशेष माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के रूपों की आराधना की जाती है और हर दिन का एक अलग रंग मां को समर्पित होता है। मान्यता है कि इन रंगों के वस्त्र धारण करने से न केवल मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, बल्कि साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और समृद्धि भी आती है।शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 1 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन होगा । इन दस दिनों में भक्त माता रानी की पूजा-अर्चना के साथ-साथ विशेष रंग पहनकर भी अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं इस बार नवरात्रि के दस दिनों के दस शुभ रंग और उनका महत्व ।