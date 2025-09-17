Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Shardiya Navratri 2025 Outfit Colours: नवरात्रि 2025 रंगों की पूरी लिस्ट, किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है?

Navratri Outfit Colours List 2025: शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे विशेष माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जाती है और हर दिन का एक अलग रंग मां को समर्पित होता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 17, 2025

Navratri 2025 Colours List, Navratri 2025 Dress Code, Navratri 2025 9 Days Colours, Navratri 2025 Day Wise Colours
Navratri day-wise colours 2025|फोटो सोर्स – Freepik

Navratri 2025 Dress Colour: नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। सालभर में कई नवरात्रि मनाई जाती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे विशेष माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के रूपों की आराधना की जाती है और हर दिन का एक अलग रंग मां को समर्पित होता है। मान्यता है कि इन रंगों के वस्त्र धारण करने से न केवल मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, बल्कि साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और समृद्धि भी आती है।शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 1 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन होगा । इन दस दिनों में भक्त माता रानी की पूजा-अर्चना के साथ-साथ विशेष रंग पहनकर भी अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं इस बार नवरात्रि के दस दिनों के दस शुभ रंग और उनका महत्व ।

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि 2025 रंगों की पूरी लिस्ट

दिनतारीखदेवी का नामशुभ रंग
Day 122 सितंबर (सोमवार)मां शैलपुत्रीनारंगी (Orange)
Day 223 सितंबर (मंगलवार)मां ब्रह्मचारिणीसफेद (White)
Day 324 सितंबर (बुधवार)मां चंद्रघंटालाल (Red)
Day 425 सितंबर (गुरुवार)मां कूष्मांडारॉयल ब्लू (Royal Blue)
Day 526 सितंबर (शुक्रवार)मां कुष्मांडापीला (Yellow)
Day 627 सितंबर (शनिवार)मां स्कंदमाताहरा (Green)
Day 728 सितंबर (रविवार)मां कात्यायनीग्रे (Grey)
Day 829 सितंबर (सोमवार)मां कालरात्रिपर्पल (Purple)
Day 930 सितंबर (मंगलवार)मां महागौरीमोरपंखी हरा (Peacock Green)
Day 101 अक्टूबर (बुधवार)मां सिद्धिदात्री (दशहरा)लाल (Red)

Shardiya Navratri 2025 : नवरात्रि में बन रहा है महालक्ष्मी राजयोग और रवि योग, 3 राशियों को मील सकता है धन-लाभ
धर्म और अध्यात्म
Shardiya Navratri 2025

Day 1 – 22 सितंबर (सोमवार) : ऑरेंज (Orange)

पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे धारण करने से जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है।

Day 2 – 23 सितंबर (मंगलवार) : सफेद (White)


दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। सफेद रंग शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करने से मन को शांति और मानसिक संतुलन मिलता है।

Day 3 – 24 सितंबर (बुधवार) : लाल (Red)


तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। लाल रंग साहस, शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह रंग मां दुर्गा के प्रति असीम भक्ति और नारी शक्ति का भाव दर्शाता है।

Day 4 – 25 सितंबर (गुरुवार) : रॉयल ब्लू (Royal Blue)


माँ कूष्मांडा की उपासना चौथे दिन की जाती है। रॉयल ब्लू रंग समृद्धि, आत्मविश्वास और गहराई का प्रतीक है। इसे पहनने से जीवन में शांति और स्थिरता आती है।

Day 5 – 26 सितंबर (शुक्रवार) : पीला (Yellow)


पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। पीला रंग खुशहाली, उत्साह और आशा का प्रतीक है। इस रंग को धारण करने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है।

Day 6 – 27 सितंबर (शनिवार) : हरा (Green)


छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। हरा रंग उन्नति, सद्भाव और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रंग जीवन में ताजगी और सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

Day 7 – 28 सितंबर (रविवार) : ग्रे (Grey)


सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। ग्रे रंग संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। यह रंग मन को संयमित रखता है और जीवन में धैर्य बढ़ाता है।

Day 8 – 29 सितंबर (सोमवार) : पर्पल (Purple)


आठवें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। पर्पल रंग शान, गरिमा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह रंग जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है।

Day 9 – 30 सितंबर (मंगलवार) : पीकॉक ग्रीन (Peacock Green)


नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन मोरपंखी हरा रंग पहनना शुभ है। यह रंग करुणा, मौलिकता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसे धारण करने से जीवन में संतोष और शांति आती है।

Day 10 - 1 अक्टूबर (बुधवार): लाल (Red)


इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं।लाल रंग शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इस लाल रंग शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें

Shardiya Navratri 2025: हाथी पर सवार होकर आ रही हैं मां दुर्गा, जानिए हिंदू धर्म में हाथी वाहन के क्या हैं शुभ संकेत
धर्म और अध्यात्म
Shardiya Navratri,Durga Puja 2025,Navratri 2025 date,

Shardiya Navratri 2025

Updated on:

17 Sept 2025 04:02 pm

Published on:

17 Sept 2025 03:42 pm

Hindi News / Lifestyle News / Shardiya Navratri 2025 Outfit Colours: नवरात्रि 2025 रंगों की पूरी लिस्ट, किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है?

