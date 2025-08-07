7 अगस्त 2025,

लाइफस्टाइल

Raksha Bandhan Gift Ideas: इस रक्षाबंधन पर बहन को दें कुछ हटकर तोहफा, जानिए क्या है ट्रेंड में

Raksha Bandhan Gift Ideas: इस रक्षाबंधन पर बहन को कुछ ऐसा गिफ्ट दें जो उसे सिर्फ खुश न करे, बल्कि आपकी सोच और केयर को भी दिखाए। तो चलिए जानते हैं कुछ नए और ट्रेंडिंग गिफ्ट आइडियाज के बारे में।

भारत

Dimple Yadav

Aug 07, 2025

Raksha Bandhan Gift Ideas
Raksha Bandhan Gift Ideas (Photo- freepik)

Raksha Bandhan Gift Ideas: कुछ ही दिनों में रक्षा बंधन का त्योहार आने वाला है। यह त्योहार भाई-बहन के प्यार और सुरक्षा के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनसे हमेशा रक्षा करने का वचन लेती हैं। बदले में बहनों को मिलते हैं ढेर सारे प्यार और खूबसूरत तोहफे। लेकिन हर साल वही गिफ्ट्स देकर अगर आप बोर हो गए हैं और इस साल अपनी बहन को कुछ खास और हटकर गिफ्ट देना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ नए और ट्रेंडिंग गिफ्ट आइडियाज के बारे में।

पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स

अब बहनों को आप कुछ पर्सनल टच वाले गिफ्ट्स दे सकते हैं, जैसे नाम या फोटो वाला कस्टमाइज्ड मग या फिर बहन के लिए लिखा गया एक खास नोटबुक, डायरी या फिर फोटो फ्रेम भी दे सकते हैं। जिसमें आपकी बचपन की तस्वीरें हों।

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan Special Sweets: भाई को खिलाएं प्यार की मिठास, रक्षाबंधन पर ट्राय करें ये 5 पारंपरिक स्वीट्स
लाइफस्टाइल
Raksha bandhan special food, रक्षाबंधन के खास मौके पर बनाएं खास मिठाई,Traditional sweets for Raksha Bandhan, Raksha Bandhan,

स्किनकेयर या ब्यूटी हैंपर

अगर आपकी बहन को मेकअप या स्किनकेयर का शौक है, तो आप उनको एक अच्छा-सा ब्यूटी हैंपर गिफ्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत-सी कंपनियां राखी स्पेशल पैक्स भी बना रही हैं।

स्मार्ट गैजेट्स

टेक-लविंग बहन के लिए स्मार्टवॉच, वायरलेस इयरबड्स या फिटनेस बैंड जैसे गिफ्ट्स परफेक्ट हैं। ये न सिर्फ ट्रेंडी हैं, बल्कि रोजमर्रा में काम भी आते हैं।

ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप

अगर आपकी बहन कुछ नया सीखना चाहती है, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या कोई डिजिटल स्किल – तो उसे उस कोर्स की मेंबरशिप गिफ्ट करना एक शानदार आइडिया हो सकता है।

ट्रैवल वाउचर या रिट्रीट पैक

अगर आपकी बहन घूमने की शौकीन है, तो किसी रिसॉर्ट या वेलनेस रिट्रीट का वाउचर गिफ्ट करना बहुत स्पेशल होगा।

फैशन एक्सेसरीज

एक खूबसूरत पर्स, स्टाइलिश ईयररिंग्स या ट्रेंडी कुर्ता सेट, ये सब भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अपनी बहन के स्टाइल को ध्यान में रखकर गिफ्ट चुनें।

ये भी पढ़ें

रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है? जानें इस पर्व का सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व
Patrika Special News
image

संबंधित विषय:

Festival Vrat

लाइफस्टाइल

Raksha Bandhan 2025

Published on:

07 Aug 2025 02:41 pm

Published on:

