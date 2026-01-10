10 जनवरी 2026,

शनिवार

लाइफस्टाइल

WPL 2026: जानिए भारत की 5 टॉप महिला क्रिकेटर, जिन्हें क्रिकेट से मोहब्बत है, लेकिन ये चीजें हैं दिल के और भी करीब

WPL 2026: मैदान पर उतरते ही ये खिलाड़ी करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाती हैं, लेकिन क्रिकेट के शोर से दूर उनकी जिंदगी में कुछ छोटी-छोटी चीजें उन्हें सुकून देती हैं।WPL 2026 के बहाने आइए जानें भारत की पांच दिग्गज महिला क्रिकेटरों का वो निजी पहलू, जो अक्सर कैमरों से छुपा रहता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 10, 2026

Female Cricketers Personal Life, Women Cricket News Hindi, WPL 2026 Latest Updates,

Women Cricketers Hobbies|फोटो सोर्स – Patrika.com

WPL 2026: किसी को पाने का शौक हो तो कोई ख्वाब चुनता है,और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का जज्बा हो तो वो मैदान चुन लेता है।भारतीय महिला क्रिकेटर सिर्फ ट्रॉफी जीतने वाली खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे जुनून, मेहनत और जिंदगी को खुलकर जीने की मिसाल भी हैं। WPL 2026 में एक बार फिर ये खिलाड़ी अपने खेल से फैंस का दिल जीतने को तैयार हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं, जो उनके दिल के बेहद करीब हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की 5 टॉप महिला क्रिकेटरों से, जिनके लिए क्रिकेट मोहब्बत है, मगर ये चीजें हैं भारतीय महिला क्रिकेटरों की पहली पसंद

हरमनप्रीत कौर- Mumbai Indians Women | Captain | WPL 2026


टीम इंडिया की आक्रामक कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर जितनी निडर दिखती हैं, निजी जीवन में उतनी ही सादगी पसंद करती हैं। उन्हें दाल, रोटी और सब्जी जैसा साधारण भारतीय खाना बेहद पसंद है। पंजाबी संगीत, खासकर भांगड़ा, उन्हें तरोताजी करता है। खाली समय में वे बेकिंग और कैलीग्राफी जैसे शौकों में समय बिताती हैं और टीममेट्स के साथ हंसी-मजाक करना उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है।

स्मृति मंधाना- Royal Challengers Bengaluru Women | WPL 2026


स्मृति मंधाना जितनी अपनी मुस्कान के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही अपने खाने के शौक के लिए भी। उन्हें भारतीय स्ट्रीट फूड, खासकर भेल पूरी, बहुत पसंद है। इसके अलावा पास्ता जैसे इटैलियन फूड भी उन्हें अच्छे लगते हैं। लेकिन जब दिल को सुकून देने वाले खाने की बात आती है, तो मां के हाथ का बना आलू पराठा उनके लिए सबसे खास होता है।

दीप्ति शर्मा- UP Warriorz Women | WPL 2026


ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा अपनी फिटनेस और अनुशासित दिनचर्या के लिए जानी जाती हैं। उनके खाने में पनीर की खास जगह है, क्योंकि यह ताकत और स्टैमिना देता है। दीप्ति के लिए पनीर सिर्फ सेहत नहीं, बल्कि स्वाद और फिटनेस का सही संतुलन है। मैदान पर उनकी समझदारी और गेंदबाज़ी इसी संतुलित जीवनशैली को दिखाती है।

जेमिमा रोड्रिग्स- Delhi Capitals Women | Captain | WPL 2026


क्रिकेट के बाहर जेमिमा रोड्रिग्स एक खुशमिजाज और मल्टी-टैलेंटेड इंसान हैं। उन्हें म्यूजिक सुनना और गिटार बजाना पसंद है। फुर्सत में वे पैदल नई जगहें घूमती हैं, नए-नए खाने ट्राय करती हैं और अपने पेट डॉग ‘जेड जॉय’ के साथ वक्त बिताती हैं। ये छोटी खुशियां उन्हें मानसिक सुकून देती हैं।

शेफाली वर्मा -Delhi Capitals Women | WPL 2026


शेफाली वर्मा के लिए क्रिकेट ही सबसे बड़ी खुशी है और दिन की शुरुआत भी वे खेल से जुड़ी खबरों के साथ करती हैं। उन्हें रोहित शर्मा का पुल शॉट बहुत पसंद है और वे उनसे सीखने की कोशिश करती हैं। सचिन तेंदुलकर से भी उन्हें प्रेरणा मिली है। क्रिकेट के अलावा शेफाली को फैशन में एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है और खाने में उन्हें पिज्जा बेहद पसंद है।

Updated on:

10 Jan 2026 12:10 pm

Published on:

10 Jan 2026 12:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / WPL 2026: जानिए भारत की 5 टॉप महिला क्रिकेटर, जिन्हें क्रिकेट से मोहब्बत है, लेकिन ये चीजें हैं दिल के और भी करीब

