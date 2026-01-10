WPL 2026: जानिए भारत की 5 टॉप महिला क्रिकेटर, जिन्हें क्रिकेट से मोहब्बत है, लेकिन ये चीजें हैं दिल के और भी करीब

WPL 2026: किसी को पाने का शौक हो तो कोई ख्वाब चुनता है,और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का जज्बा हो तो वो मैदान चुन लेता है।भारतीय महिला क्रिकेटर सिर्फ ट्रॉफी जीतने वाली खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे जुनून, मेहनत और जिंदगी को खुलकर जीने की मिसाल भी हैं। WPL 2026 में एक बार फिर ये खिलाड़ी अपने खेल से फैंस का दिल जीतने को तैयार हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं, जो उनके दिल के बेहद करीब हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की 5 टॉप महिला क्रिकेटरों से, जिनके लिए क्रिकेट मोहब्बत है, मगर ये चीजें हैं भारतीय महिला क्रिकेटरों की पहली पसंद