Covid-19 : 24 घंटे में 2588 नए मामले, अब शादी में आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और लोगों की लापरवाही चिंता का विषय है। बीते 24 घंटों में यूपी में 2588 नये संक्रमित मरीज मिले हैं। इस दौरान 35 मरीजों की मौत गई। यूपी में कोरोना से मरने वाले कुल मरीजों की संख्या 7,559 हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को प्रेसवार्ता में कोरोना संक्रमण के बारे में अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि यूपी में अब तक 4,95,415 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश का रिवकवरी रेट 94.04 फीसदी है।

वैवाहिक समारोह में आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट

बढ़ते कोरोना संक्रमण और लापरवाही को देखते हुए यूपी सरकार ने और सख्ती बढ़ाने के मूड में है। शनिवार को ही वैवाहिक समारोह में लोगों की संख्या सौ तक सीमित कर दी गई अब इसे और कम करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि शादी समारोह में अलग-अलग स्थितियों पर विचार किया जा रहा है। जहां जैसी स्थिति होगी जरूरी रोकथाम की जाएगी। इसके अलावा वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से किसी भी जगह आने वाले हर शख्स की प्रदेश में कोविड जांच की जाएगी।

We will be testing people coming from Delhi via flight, bus or train, in the wake of surge in #COVID19 cases in the national capital. We are discussing on the number of people allowed to attend wedding or event: UP Chief Secretary RK Tiwari pic.twitter.com/3NcVfJLwwh