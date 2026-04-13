ADM मैडम के सफाई कर्मचारी पति के साथ आखिर क्या हो गया? मांग रहे आर्थिक मदद, वायरल हुआ अस्पताल का वीडियो

आलोक ने खुद अपना लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वो सीटी स्कैन मशीन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'कृपया सभी दोस्तों और मीडिया बंधुओ से निवेदन है कि मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में अत्यधिक भीड़ ना लगे सामान्य जन के इलाज प्रभावित हो रहे हैं।' वो लोगों से आर्थिक मदद करने की भी गुहार लगा रहे हैं। आलोक ठीक होने के बाद मीडिया के सामने आकर सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।