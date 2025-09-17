Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- सपा कार्यालय गिराने वाले बुलडोजर से गिरेगा भाजपा का स्मारक

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कार्यालय गिराने वाले बुलडोजर से बीजेपी का स्मारक गिराया जाएगा। सरकार का जीरो टॉलरेंस जीरो हो चुका है। नौकरी छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

लखनऊ

Narendra Awasthi

Sep 17, 2025

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस बुलडोजर से समाजवादी पार्टी कार्यालय को गिराया जा रहा है। वही बुलडोजर ढूंढ कर उनका स्मारक गिराया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुसलमान, यादव, ब्राह्मण के घर गिराए गए हैं। बुलडोजर चलने के दौरान मां-बेटी जिंदा जल गई थी। आज वह श्राप दे रही होंगी। ‌आज कमजोर लोगों को डराया जा रहा है।‌ लेकिन यही कमजोर मौका मिलने पर इनका इलाज कर देंगे। अखिलेश यादव पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने वालों की हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला दें। केवल कमजोर को डरा सकते हैं।

धार्मिक मुद्दों भी अखिलेश यादव ने कहा

धार्मिक मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है‌ उन्होंने कहा कि देश की बर्बादी का हर वह व्यक्ति जिम्मेदार है। जिसे लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे हैं। आज हम परियार को याद करते हैं।

ये भी पढ़ें

‘तुम्हारे मां-बाप हैं विलेन..मैं रानी बना रखूंगा…’, लड़की का माइंडवाश कर रची घिनौनी साजिश
कानपुर
तुम्हारे मां-बाप विलेन...(फोटो सोर्स- पत्रिका)

भाईचारा बढ़ाने के लिए भाजपा हटाओ

अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। यदि देश, समाज, भाईचारा को बचाना है तो भाजपा को हटाओ। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। अब तो नौकरी से लोगों को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कभी बायोमेट्रिक के माध्यम से आने के निर्देश दिए जाते हैं। जो सरकार 27 हजार विद्यालय बंद कर रही हो। सरकार के पास इसका क्या जवाब है? पीडीए पाठशाला पढ़ाने जाती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है‌ पहली सरकार है जो पढ़ाने वालों पर मुकदमा लिखवा रही है। ‌

पंजाब के लिए 15 हजार करोड़ की मदद की मांग

भारत सरकार को पंजाब की खुशहाली के लिए 15 हजार करोड रुपए से ज्यादा की मदद देनी चाहिए। वहां के सर्वे बता रहे हैं कि 15 हजार करोड़ रुपए अधिक की मदद मिलने के बाद पंजाब के हालात सुधरेंगे।

9 साल के बाद भी नहीं बंद हुई तस्करी

अखिलेश यादव ने कहा कि स्लॉटर के नाम पर वोट लेने वालों के राज के 9 साल बाद भी गो तस्करी हो रही है। एक नौजवान की जान चली गई। आम जनता सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अब जीरो हो चुका है।

गोरखपुर में बड़ा गोरख धंधा

अयोध्या में जमीन की बढ़ती कीमत पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी यहां जमीन की कीमत इतनी अधिक कैसे हो गई? यह स्थिति बनारस की है। गोरखपुर में भी जमीनों को लेकर बड़े पैमाने पर गोरख धंधा हो रहा है। इसमें जमीनों के साथ अन्याय और उत्पीड़न का भी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 08:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- सपा कार्यालय गिराने वाले बुलडोजर से गिरेगा भाजपा का स्मारक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.