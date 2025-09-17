अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- सपा कार्यालय गिराने वाले बुलडोजर से गिरेगा भाजपा का स्मारक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस बुलडोजर से समाजवादी पार्टी कार्यालय को गिराया जा रहा है। वही बुलडोजर ढूंढ कर उनका स्मारक गिराया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुसलमान, यादव, ब्राह्मण के घर गिराए गए हैं। बुलडोजर चलने के दौरान मां-बेटी जिंदा जल गई थी। आज वह श्राप दे रही होंगी। ‌आज कमजोर लोगों को डराया जा रहा है।‌ लेकिन यही कमजोर मौका मिलने पर इनका इलाज कर देंगे। अखिलेश यादव पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने वालों की हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला दें। केवल कमजोर को डरा सकते हैं।