‘एसआईआर पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव, आरोप लगाना ठीक नहीं’

संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबको जोड़कर चलने से आने वाले 20 वर्षों में भारत विश्व गुरु बन सकता है, संजय निषाद ने कहा कि भारत अतीत में भी विश्व गुरु और सोने की चिड़िया रहा है। एक समय भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, जीडीपी मजबूत थी और दुनियाभर से छात्र तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हालांकि विदेशी आक्रांताओं ने भारत को कमजोर किया, लेकिन अब समय आ गया है कि देश फिर से सशक्त भारत बने।