अखिलेश यादव ने भरा SIR फार्म: तस्वीर वायरल होने के बाद सियासी तूफान तेज, सरकार-आयोग पर बोला जोरदार हमला

Akhilesh yadav fills sir form: उत्तर प्रदेश में इस समय SIR फॉर्म को लेकर व्यापक चर्चा और राजनीतिक घमासान जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) द्वारा SIR फार्म भरने की तस्वीर सामने आने के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। बताया गया है कि अखिलेश यादव ने यह फार्म 27 नवंबर को भरा था। तस्वीर सामने आने के साथ ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाज़ी का दौर और गर्म हो गया है।