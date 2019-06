SP MP Shafiqur Rahman Barq ने वंदे मातरम् को बताया इस्लाम के खिलाफ, अखिलेश यादव ने कही यह बात

लखनऊ. 17वीं लोकसभा (Lok Sabha) के लिए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह अलग-अलग नारों की वजह से चर्चा में रहा। इन नारों में जय श्रीराम, जय मां दुर्गे, अल्लाह-हू-अकबर, राधे-राधे, भारत माता की जय, वंदे मातरम और मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे सुर्खियों में रहे। अचानक सदन में इन नारों के बीच शेम-शेम के नारे लगने लगे। दरअसल, यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (SP MP Shafiqur Rahman Baq) ने शपथ के बाद वंदे मातरम (Vande Mataram Slongan) का नारा लगाने से इनकार दिया। उन्होंने संविधान जिंदाबाद का नारा लगाया। सपा सांसद ने कहा कि वंदे मातरम का नारा इस्लाम के खिलाफ है। हम इसे नहीं कह सकते। खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) सामने आये।

सदन में सपा सांसद द्वारा वंदे मातरम का नारा न लगाये जाने पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कह रहा हूं धरती मां मेरी है, धरती मां से बड़ा कौन है? धरती मां से कोई बड़ा हो तो बताओ। इसके बाद ट्विटर यूजर्स ने अखिलेश यादव को घेरते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी।

Former Chief Minister of Uttar Pradesh & Samajwadi Party president akhilesh yadav on being asked if there’s any problem in saying ‘Vande Matram’: Main keh raha hun dharti maa meri hai, dharti maa se bada kaun hai? Dharti maa se koi bada ho toh bathao. pic.twitter.com/TBxtXf9XC0 — ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2019

व्हील चेयर पर शपथ लेने पहुंचे मुलायम सिंह यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव व्हीलचेयर पर बैठकर लोकसभा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामपुर से सांसद आजम खान भी मौजूद थे। मुलायम के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें सबसे पहले लोकसभा सदस्य के पद की शपथ दिलाई गई।

साक्षी महाराज ने संस्कृत में ली शपथ

उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने संस्कृत भाषा में लोकसभा सदस्य पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान साक्षी महाराज ने जय श्रीराम का उद्धोष किया। इसके जवाब में सदन में मौजूद भाजपा सांसदों ने मेज थपथपाकर मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे भी लगाये। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी राधे-राधे कृष्णम वंदे, जगत गुरु के साथ शपथ ग्रहण का समापन किया।

#WATCH: Congress MP from UP's Rae Bareli, Sonia Gandhi takes oath as Member of Parliament, amidst desk-thumping applauds by the Opposition. pic.twitter.com/mgCBkoBR5v — ANI (@ANI) June 18, 2019

भोजपुरी में शपथ लेना चाहते थे रविकिशन

फिल्म अभिनेता व गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भोजपुरी में लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेना चाह रहे थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अनुमति नहीं दी।

...जब सोनिया ने राहुल गांधी को रोका

लोकसभा (Lok Sabha) सत्र के दूसरे दिन सांसदों के शपथ लेने के दौरान लोकसभा में अधिकांश भाजपा सांसदों ने जय श्रीराम और भारत माता की जयकारे के नारे भी लगाये। लखीमपुर से भाजपा सांसद अजय कुमार उर्फ टेनी मिश्रा ने जय श्रीराम के नारे लगाये। इस पर राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते थे कि सोनिया गांधी ने इशारे से हस्तक्षेप कर राहुल गांधी को चुप रहने के लिए कहा। फिलहाल, यूपी के सपा सांसद शफीकुर्रहमान (Shafiqur Rahman Barq) द्वारा वंदे मातरम (Vande Mataram Slongan) न कहना चर्चा में रहा।

