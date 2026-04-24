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अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- अधिकारियों ने भांप लिया है ‘बदलाव’ का संकेत, कानून-व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जमीनों पर कब्जे, प्रशासन के दुरुपयोग और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।

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लखनऊ

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Aman Pandey

Apr 24, 2026

Akhilesh Yadav

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Photo: IANS)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में आम आदमी के लिए न्याय पाना अब एक कठिन चुनौती बन गया है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कानून-व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये तक पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जनता आने वाले समय में इसका निर्णायक जवाब देगी।

'सत्ता से जुड़े लोग कर रहे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग'

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े लोग सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना को बनाए रखना आवश्यक है। चुनावी परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया और कहा कि वहां भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती के बावजूद जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है।

बंगाल का दिया उदाहरण

अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है। अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कहा कि वे बदलते राजनीतिक संकेतों को समझ रहे हैं और अपनी कार्यशैली में उसी के अनुरूप बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के मुद्दे का भी उल्लेख किया।

महिला सम्मान और भागीदारी के मुद्दे पर भी उठाए सवाल

भाजपा की पदयात्राओं पर टिप्पणी करते हुए सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि कार्यक्रमों में महिलाओं को पर्याप्त जानकारी के बिना बुलाया गया। उन्होंने महिला सम्मान और भागीदारी के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने गाजीपुर, कानपुर, हरदोई और मेरठ की घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है और आने वाले समय में मतदाता इसका जवाब देंगे।

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Published on:

24 Apr 2026 05:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- अधिकारियों ने भांप लिया है ‘बदलाव’ का संकेत, कानून-व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा

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