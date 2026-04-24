अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- अधिकारियों ने भांप लिया है ‘बदलाव’ का संकेत, कानून-व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में आम आदमी के लिए न्याय पाना अब एक कठिन चुनौती बन गया है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कानून-व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये तक पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जनता आने वाले समय में इसका निर्णायक जवाब देगी।