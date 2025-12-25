Atal Bihari Vajpayee: नहीं जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े ये 10 किस्से!

एक रात अटल जी बिना किसी को बताए अग्निहोत्री के घर पहुंचे और उन्हें साथ लेकर सीधे फूलकुमारी जी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बुआ के चरण स्पर्श किए और कुशलक्षेम पूछा। बुआ ने पहले किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को अटल जी से चरण स्पर्श कराने का निर्देश दे दिया। अटल जी ने बुआ की बात को आदेश मानते हुए पंक्ति में खड़े सभी लोगों के पैर छुए, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग। जब कुछ लोगों ने संकोच में उनका हाथ बीच में रोकने की कोशिश की, तो अटल जी मुस्कुराते हुए बोले, “यह बुआ का आदेश है, और आदेश का पालन तो होगा ही।”