किचन में रखे सामान कोरोना से लड़ाई में करेंगे मदद, आयुष कवच ऐप का नया फीचर 'आयुर्वेद किचन' बताएगा घरेलू नुस्खों से इलाज

Ayurvedic Kitchen will tell home remedies to save from Covid- आयुष विभाग कोरोना से लड़ाई में लोगों को जागरूक करने के लिए घरेलू सामान व रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारियों से लड़ने के लिए किचन में रखे सामानों का इस्तेमाल करके रोगों से लड़ने की सलाह दे रहा है।