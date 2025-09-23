चाहे सपा में रहें या बसपा में… एक बात तो तय ही है! आजम खान की रिहाई पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

लगभग दो साल की सजा काटने के बाद सपा नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान मंगलवार दोपहर सीतापुर जिला कारागार से रिहा हो गए। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने पुष्टि की कि आजम खान की रिहाई हो चुकी है। रिहाई के तुरंत बाद वे 100 गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए, जहां उनके घर को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है और सैकड़ों समर्थक उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। रास्ते भर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका जोरदार स्वागत किया। जेल से बाहर आते हुए आजम पुराने अंदाज में नजर आए काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने हुए।