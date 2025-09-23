चाहे सपा में रहें या बसपा में… एक बात तो तय ही है! आजम खान की रिहाई पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल होने की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि चाहे आजम खान सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की हार तय है। एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मौर्य ने लिखा, 'आजम खान चाहें सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा-बसपा दोनों की 2027 में हार का तय है।'
लगभग दो साल की सजा काटने के बाद सपा नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान मंगलवार दोपहर सीतापुर जिला कारागार से रिहा हो गए। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने पुष्टि की कि आजम खान की रिहाई हो चुकी है। रिहाई के तुरंत बाद वे 100 गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए, जहां उनके घर को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है और सैकड़ों समर्थक उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। रास्ते भर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका जोरदार स्वागत किया। जेल से बाहर आते हुए आजम पुराने अंदाज में नजर आए काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने हुए।
विभिन्न आपराधिक मामलों में फंसे आजम खान को जमानत मिलने के बाद यह उनकी पहली रिहाई है। सपा के संस्थापक सदस्य माने जाने वाले आजम को गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने 'सपा का जन्मदाता' करार दिया।
रिहाई के साथ ही राजनीतिक हलकों में आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ लीं। लेकिन जेल से बाहर आते ही आजम ने इन कयासों पर चुप्पी तोड़ी। शाहजहांपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'यह केवल वे ही बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। मैंने जेल में किसी से मुलाकात नहीं की। मुझे फोन करने की इजाजत भी नहीं थी। इसलिए, मैं पांच साल से पूरी तरह संपर्क से बाहर हूं।' उन्होंने सबसे पहले अपना इलाज कराने की बात कही। अखिलेश यादव के 'मुकदमे वापस लिए जाएंगे' वाले बयान पर उन्होंने टालते हुए कहा, 'मैं क्या कह सकता हूं?'
सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर खुशी जताते हुए कहा, 'सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। मैं कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। समाजवादियों को विश्वास था कि न्याय होगा। सपा की सरकार बनने पर उनके खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे।' अखिलेश ने आगे कहा, "झूठ की भी एक मियाद होती है।"
सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने झांसी में पीटीआई से बातचीत में बसपा जॉइन करने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'आजम खान साहब के किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं। वे समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे।'