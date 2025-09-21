यूपी PCS अफसर बोली, ‘एक महीने तक रील लाइक शेयर करो…टॉप फैन बनो फिर मैं मिलूंगी’

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की PCS अफसर स्वाति गुप्ता एक बार फिर चर्चा में हैं। रविवार सुबह फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि जो उनसे मिलना चाहता है, उसे 30 दिन तक उनकी पोस्ट लाइक और शेयर करनी होगी। इसके बाद वे उस फैन के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। कई यूजर्स ने इसे सरकारी सेवा के प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ बताया।