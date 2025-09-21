Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी PCS अफसर बोली, ‘एक महीने तक रील लाइक शेयर करो…टॉप फैन बनो फिर मैं मिलूंगी’

उत्तर प्रदेश की एक अफसर इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनका नाम है स्वाति गुप्ता। चर्चा की वजह है उनका लाइव आकर अपने फैंस से यह कहना कि जो मेरी पोस्ट को एक महीना तक लाइक और शेयर करेगा। टॉप फैन बनेगा उसके साथ मैं फोटो खिंचवाउंगी और रील शेयर करुंगी।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 21, 2025

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की PCS अफसर स्वाति गुप्ता एक बार फिर चर्चा में हैं। रविवार सुबह फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि जो उनसे मिलना चाहता है, उसे 30 दिन तक उनकी पोस्ट लाइक और शेयर करनी होगी। इसके बाद वे उस फैन के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। कई यूजर्स ने इसे सरकारी सेवा के प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ बताया।

'मेरी सुंदरता का राज मेरे मम्मी-पापा'

लाइव सेशन में स्वाति ने अपनी सुंदरता का राज भी खोला। उन्होंने कहा, 'मेरी सुंदरता का राज मेरे मम्मी-पापा हैं। मेरे पापा अपनी जवानी में बहुत सुंदर और गोरे थे। उनकी हाइट और पर्सनैलिटी कमाल की थी।' इस दौरान यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में उनकी इस हरकत को अनुचित ठहराया। एक यूजर ने लिखा, 'सरकारी सेवा में रहते हुए इस तरह का पब्लिक इंटरैक्शन प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है।'

ये भी पढ़ें

प्यार में एक और लड़की की गई जान, ब्वायफ्रेंड का मोबाइल देखना पड़ा भारी, हत्या कर सूटकेस में भरा शव
कानपुर
image

'पंचायती राज विभाग में हैं कार्यरत'

स्वाति गुप्ता वर्तमान में पंचायती राज विभाग में एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। उनकी जिम्मेदारी पंचायतों के बजट, खर्च और निर्माण कार्यों की निगरानी करना है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं है। फेसबुक पर उनके 28 हजार और इंस्टाग्राम पर 2 लाख 54 हजार फॉलोअर्स हैं।

रिटायर्ड PCS अफसर ने जताई आपत्ति

रिटायर्ड PCS अफसर अशोक कुमार सिंह ने स्वाति के इस व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'सरकारी सेवकों के लिए सर्विस कंडक्ट रूल्स बने हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन न हो।' उनका कहना है कि इस तरह के बयान और व्यवहार से सरकारी सेवा की गरिमा पर सवाल उठ सकते हैं।

कौन हैं स्वाति गुप्ता?

स्वाति गुप्ता ने अपनी मेहनत और लगन से कम उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने 2017 में पहले ही प्रयास में UPPSC की PCS परीक्षा पास की थी। इसके अगले साल 2018 में उन्होंने दोबारा PCS परीक्षा में सफलता हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने UPSC मेन्स भी क्लियर किया, हालांकि इंटरव्यू में उनका चयन नहीं हो सका।

पिता शिक्षक, नवोदय से की पढ़ाई

स्वाति के पिता चित्रा कुमार एक शिक्षक हैं। स्वाति ने मेरठ के जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी की और 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास की। इसके बाद उन्होंने विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक (कंप्यूटर साइंस) और दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय से एमटेक (कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी) की डिग्री हासिल की।

स्वाति की सोशल मीडिया उपस्थिति उनकी लोकप्रियता का सबूत है। उनकी रील्स और पोस्ट्स को हजारों लोग पसंद करते हैं। हालांकि, उनके ताजा बयान ने विवाद को जन्म दे दिया है। लोग इसे सरकारी सेवा की मर्यादा के खिलाफ मान रहे हैं।

ये भी पढ़ें

ड्यूटी टाइम से आने के लिए मैनेजर ने टोका… नाराज कर्मचारियों ने अपहरण कर की हत्या
मुजफ्फरनगर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 05:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी PCS अफसर बोली, ‘एक महीने तक रील लाइक शेयर करो…टॉप फैन बनो फिर मैं मिलूंगी’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.