यूपी PCS अफसर बोली, ‘एक महीने तक रील लाइक शेयर करो…टॉप फैन बनो फिर मैं मिलूंगी’

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की PCS अफसर स्वाति गुप्ता एक बार फिर चर्चा में हैं। रविवार सुबह फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि जो उनसे मिलना चाहता है, उसे 30 दिन तक उनकी पोस्ट लाइक और शेयर करनी होगी। इसके बाद वे उस फैन के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। कई यूजर्स ने इसे सरकारी सेवा के प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ बताया।
लाइव सेशन में स्वाति ने अपनी सुंदरता का राज भी खोला। उन्होंने कहा, 'मेरी सुंदरता का राज मेरे मम्मी-पापा हैं। मेरे पापा अपनी जवानी में बहुत सुंदर और गोरे थे। उनकी हाइट और पर्सनैलिटी कमाल की थी।' इस दौरान यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में उनकी इस हरकत को अनुचित ठहराया। एक यूजर ने लिखा, 'सरकारी सेवा में रहते हुए इस तरह का पब्लिक इंटरैक्शन प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है।'
स्वाति गुप्ता वर्तमान में पंचायती राज विभाग में एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। उनकी जिम्मेदारी पंचायतों के बजट, खर्च और निर्माण कार्यों की निगरानी करना है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं है। फेसबुक पर उनके 28 हजार और इंस्टाग्राम पर 2 लाख 54 हजार फॉलोअर्स हैं।
रिटायर्ड PCS अफसर अशोक कुमार सिंह ने स्वाति के इस व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'सरकारी सेवकों के लिए सर्विस कंडक्ट रूल्स बने हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन न हो।' उनका कहना है कि इस तरह के बयान और व्यवहार से सरकारी सेवा की गरिमा पर सवाल उठ सकते हैं।
स्वाति गुप्ता ने अपनी मेहनत और लगन से कम उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने 2017 में पहले ही प्रयास में UPPSC की PCS परीक्षा पास की थी। इसके अगले साल 2018 में उन्होंने दोबारा PCS परीक्षा में सफलता हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने UPSC मेन्स भी क्लियर किया, हालांकि इंटरव्यू में उनका चयन नहीं हो सका।
स्वाति के पिता चित्रा कुमार एक शिक्षक हैं। स्वाति ने मेरठ के जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी की और 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास की। इसके बाद उन्होंने विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक (कंप्यूटर साइंस) और दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय से एमटेक (कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी) की डिग्री हासिल की।
स्वाति की सोशल मीडिया उपस्थिति उनकी लोकप्रियता का सबूत है। उनकी रील्स और पोस्ट्स को हजारों लोग पसंद करते हैं। हालांकि, उनके ताजा बयान ने विवाद को जन्म दे दिया है। लोग इसे सरकारी सेवा की मर्यादा के खिलाफ मान रहे हैं।